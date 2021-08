Comida di Buteco 2021 tem “raízes” como ingrediente obrigatório

Assim como nas edições anteriores, o Comida di Buteco lançou o desafio para os participantes do maior concurso gastronômico do país: criar um petisco com um ingrediente padrão, dessa vez, as raízes.

“Raízes, tanto com o sentido intrínseco das receitas como também da origem, princípio, cerne. São muitas opções de fácil acessibilidade e infinitas possibilidades de combinações. Batata, mandioquinha, beterraba, cenoura, são apenas alguns exemplos que aguçaram a criatividade dos cozinheiros e que vão despertar a curiosidade do público”, explicou Ione Couto, coordenadora local do concurso.

Todos os butecos participantes desenvolveram as receitas dos petiscos 2021 contendo uma ou mais raízes. Com o prato “Rabada no Quibe”, o Sal e Brasa utilizou a cará em sua composição: “uma raiz diferente, justamente para sair do comum e gerar curiosidade do público! O cará é um tubérculo da “família do inhame”, que compôs o prato “Ralada no Quibe”: miniquibes com raspas de gengibre acompanhados de molho de alho e chips de cará”, explicou Alcione Silva, proprietária do boteco.

Mirtes Fernandes, do Bar do Paulinho, preparou o prato “Batatinha se esparrama pelo chão, mandioquinha esconde do boi fujão” – um saboroso escondidinho de mandioca com costela de boi e churros de batata com molho de queijo, com raízes que estão sempre nos pedidos do público.

Para a cozinheira e proprietária do Bar do Paulinho, mesmo de forma híbrida o evento foi essencial neste momento. “Ficamos felizes pois com este formato especial, podemos, de alguma forma, deixar um gostinho de felicidade para os nossos clientes nesse tempo de incertezas e crise. Espero que eles possam sentir o nosso tempero recheado de tradição e amor, já que, afinal, as raízes do bar são os nossos clientes”, disse Mirtes.

Os interessados em conhecer os participantes do Comida di Buteco deste ano, no Vale do Aço, podem acessar o site www.comidadibuteco.com.br e, até mesmo, fazer a reserva da sua mesa pelo site. Além disso, os pratos também podem ser pedidos para delivery diretamente com cada boteco, cujos contatos também estão disponíveis no site.