Comunidade Parceira dá início às ações na Vila da Paz e Bom Retiro, em Ipatinga

A Usiminas promoveu no início deste mês de setembro o primeiro ciclo de ações do Projeto Comunidade Parceira, iniciativa da empresa e do Instituto Usiminas que tem como objetivo mapear oportunidades para a realização de atividades artísticas, culturais e contribuir, assim, para o desenvolvimento social nas comunidades Vila da Paz e Bom Retiro.

Nessa primeira etapa, foi realizado o Mapa Afetivo dessas localidades, coletando histórias para despertar a reflexão coletiva da comunidade e a importância de sua história.

“Fortalecer o protagonismo da comunidade, gerar desenvolvimento social e formação humana por meio das artes e da cultura é o nosso principal desafio. Outro ponto importante do projeto será identificar a vocação e potencialidades desses territórios, fomentando o diálogo e a diversidade cultural”, afirma a diretora corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso.

Atividades como oficina de reciclagem, grafite, brincadeiras na cama elástica e distribuição de mudas também foram algumas das ações interativas.

A segunda etapa e os próximos passos do Comunidade Parceira acontecem após o mapeamento da escuta ativa das demandas das comunidades.

PROJETO COMUNIDADE PARCEIRA

O Comunidade Parceira é uma iniciativa que pretende implementar iniciativas sociais nas cidades de Cubatão, Ipatinga e Itatiaiuçu, em bairros previamente selecionados. A proposta está alinhada à estratégia de sustentabilidade e relacionamento com as comunidades da Usiminas. Além disso, a implementação do projeto responde a alguns anseios das comunidades identificados em pesquisa realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

O projeto contribui com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas comunidades em que serão implantados em vários eixos como: erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades, entre outros.