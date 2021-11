O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte Tancredo Neves (MG) se destacou no primeiro levantamento realizado para medir a percepção do usuário do transporte aéreo após a fase mais crítica da pandemia da Covid-19. No 3º trimestre de 2021, o terminal mineiro, administrado pelo consórcio BH Airport, recebeu a melhor avaliação dos passageiros entre os aeroportos com movimentação anual acima de 10 milhões de passageiros.

A nota conferida pelo público foi de 4,50, em uma escala que vai de 1 (muito ruim) a 5 (muito bom). Confins já tinha sido o melhor em sua categoria no último levantamento pré-pandemia, realizado no 1º trimestre de 2020.

Os novos dados constam na Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário, promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), do Ministério da Infraestrutura (MInfra). Também se destacaram os aeroportos de Florianópolis (SC) – com a maior nota atribuída aos usuários entre os 20 aeroportos analisados (4,69) – e no primeiro lugar na categoria de até 5 milhões de passageiros; e de Curitiba (PR) – 4,66, sendo o melhor posicionado entre os terminais com movimentação anual entre 5 e 10 milhões de passageiros.

Apesar de a pesquisa de satisfação ser trimestral, os questionários não puderam ser aplicados em julho deste ano, devido à pandemia. Assim, 12.978 passageiros foram entrevistados nos meses de agosto e setembro durante a realização da edição mais recente da pesquisa. Ao todo, 92% dos entrevistados considerados bons ou muito bons os 20 aeroportos que tiveram analisados suas estruturas, serviços e processos aeroportuários, como check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens, entre outros itens.