Conselho da Mulher de Timóteo lança cartilha sobre violência doméstica

O Conselho dos Direitos da Mulher de Timóteo (CMDM), vinculado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, preparou o “Guia da Mulher – Violência Doméstica e Familiar – Para Compreender, Perceber o Ciclo da Violência e Buscar Ajuda” que será distribuído inicialmente aos profissionais da Saúde e da Assistência Social no município.

A cartilha, com 16 páginas, apresenta o Fluxograma de Atendimento às Vítimas de Violência no âmbito da saúde do município, entre outras informações relevantes que servirão de referência para a capacitação dos profissionais que acontecerá nos dias 09/04, 16/04, 23/04 e 30/04, de forma remota, totalizando 16 horas/aula. O objetivo da capacitação é oferecer um atendimento qualificado às vítimas de violência doméstica no município, de forma que estas se sintam acolhidas e seguras. Desconstruir o medo e a insegurança a respeito do processo de notificação implica em aprofundar o conhecimento sobre o tema. O direito à assistência da vítima de violência não deve estar vinculado à representação formal da queixa.

De acordo com Patrícia Dias, vice presidente do CMDM, a cartilha é resultado de um esforço conjunto dos representantes da Rede de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica no município, que por meio de uma comissão, vêm se reunindo periodicamente para integrar os diversos membros da Rede desde março de 2019.

“Pela primeira vez teremos um material teórico que virá acompanhado de vídeos explicativos e comentários que ficarão à disposição do público em geral na internet, após o momento da capacitação. O conteúdo poderá ser acessado no endereço do Instagram e do Facebook do Conselho da Mulher, leia-se: cmdmtimoteo”, comentou Patrícia.

No período de pandemia da Covid-19, o Conselho da Mulher tem realizado reuniões online, sempre na terceira terça-feira do mês, no horário de 8h30 às 10h30. O telefone do CMDM para mais informações é o (31)3847-7849. E-mail:cmdmdetimoteo@yahoo.com.br