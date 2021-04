Conselho de Timóteo abre capacitação sobre elaboração de projeto sociais

O Conselho Municipal do Idoso (CMI) de Timóteo iniciou a capacitação remota de “Elaboração de Projetos Sociais” nesta terça-feira (27), com a participação de cerca 100 representantes de organizações da sociedade civil e profissionais que atuam na rede socioassistencial e de proteção integral, além de membros do CMI. O evento é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Semads). Na abertura, a vice-presidente do Conselho do Idoso, Lilian Sperancini, e a secretária da Semads, Rosanna Borges, explanaram sobre a importância do curso para viabilizar a captação de recursos a partir da elaboração de projetos com qualidade.

Ministrada pela Associação Beneficente Ágape (ABA), a capacitação está sendo realizada com recursos do Fundo Municipal do Idoso. “Essa é mais uma ação de sucesso da parceria entre nossa gestão e o Conselho Municipal do Idoso, que no final de 2020 aprovou em reunião plenária o repasse de valor para que a Semads executasse a contratação de uma empresa para capacitar as entidades sobre Elaboração de Projetos Sociais”, comenta Rosanna Borges.

A secretária ressalta que a capacitação trará resultados positivos para os munícipes, uma vez que são eles os beneficiados pelos projetos desenvolvidos pelas Organizações da Sociedade Civil em todo território municipal. A participação foi aberta a todas as entidades regulamentadas ou não. O curso que tem carga horária de 40 horas, e abordará todas as fases que envolve um projeto social, desde sua elaboração até a prestação de contas final. A capacitação terá continuidade nos dias 03, 06, 10, 13 e 17 de maio.