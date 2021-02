Construtora entrega empreendimento de alto padrão no Horto, em Ipatinga

Reconhecida por seus grandes empreendimentos, a WR Construtora entrega mais uma obra no bairro Horto, em Ipatinga. É o Vogue Residence, que abre suas portas aos novos clientes e se junta à lista de oito unidades já entregues no bairro com a marca e o padrão WR. Além deles, outros quatro já estão sendo erguidos pela construtora, neste que tem se tornado um dos cantinhos mais charmosos e com o metro quadrado mais valorizado do Vale do Aço.

“No ano da pandemia, nós escolhemos a história que queremos escrever. A de construir e realizar os sonhos dos nossos clientes, com muito requinte e bom gosto, dando a eles a certeza de que investir em um WR é sempre um bom negócio. Por isso, é hora de celebrar, agradecendo sempre a Deus e aos nossos mais de 600 valentes que se empenham em cada obra”, destaca Wallace Barreto Simão, diretor executivo da construtora.

Com dois apartamentos por andar, de três quartos com suíte, além de duas coberturas, o Vogue encanta não só pela beleza, mas também pelos detalhes. Na fachada, os vidros verdes e a iluminação noturna em led apresentam com elegância seus 17 andares e o paisagismo no entorno, com a tradicionais árvores das espécies kaizuka, tamareira e pândanos, marcas registradas da WR.

Já no hall de entrada, o verde que impressiona é o do exótico quartzito, pedra que dá o tom do piso e da parede. O acesso e a segurança dos apartamentos são por conta de modernas fechaduras que se abrem por senha, cartão ou biometria. O Vogue tem ainda um aconchegante Salão de Festas, Academia, modernos elevadores, três pisos de garagem revestidas com pintura epóxi e duas vagas para cada apartamento, aquecedor a gás nas duchas, gás canalizado, medição individual de água e energia elétrica e espaço técnico para fácil instalação de ar condicionado.

Além disso, todo o mobiliário das áreas comuns foi comprado e entregue pela empresa como cortesias aos clientes. O Vogue está localizado na rua Eucaliptos, 19, no Horto.