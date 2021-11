Com a intermediação da Associação Cultural Líbano Brasileira de Minas Gerais (ACLB-MG), o vice-prefeito de Ipatinga e secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Turismo, Alexsandro Espírito Santo Oliveira, se reuniu na tarde desta terça-feira (9), com a Cônsul dos Estados Unidos (EUA) em Minas Gerais, Katherine Ordeñez, no Grande Hotel Ipatinga. À diplomata, o vice-prefeito apresentou a infraestrutura e a potencialidade socioeconômica e turística de Ipatinga e da Região Metropolitana do Vale do Aço, no programa desenvolvido pela Prefeitura de Ipatinga em busca de parcerias e fontes de recursos internacionais.

“Estamos buscando a internacionalização de nossas parcerias e novas fontes de recursos para projetos em diversas áreas, como a econômica, turística, de saúde e educacional, entre outras”, assinalou o vice-prefeito, que esteve acompanhado no encontro dos seus assessores Vanessa Gomes Cardoso, Argileu Alves e Roberto Salgado. Participaram também da reunião, Ana Lúcia Santos, assessora do Escritório Diplomático dos EUA em Belo Horizonte; e os diretores da ACLB-MG: Sérgio Moreira (presidente), Antônio William Saliba (vice-presidente) e William Argolo Saliba (diretor acadêmico).

Esta é a primeira viagem oficial da diplomata a uma cidade do interior de Minas Gerais. Ela chegou ao Brasil para assumir a sua nova função, em outubro de 2020.