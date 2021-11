A partir da intermediação da Associação Cultural Líbano-Brasileira de Minas Gerais (ACLB-MG), a Cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte, Katherine Earhart Ordoñez, fará palestra nesta sexta-feira (5), às 19h30, na abertura do IV Congresso de Iniciação Científica da Faculdade Única, em Ipatinga. Ela irá abordar o tema “Missão dos Estados Unidos no Brasil: A internacionalização e suas oportunidades para os mineiros”.

A viagem à Ipatinga será a primeira agenda oficial da diplomata no interior mineiro. Katherine chegou ao Brasil em novembro de 2020 e coordena, desde então, as atividades do Escritório da Embaixada dos Estados Unidos em Minas Gerais. Ela ingressou no Serviço de Relações Exteriores dos EUA em 2010 e serviu em Honduras, Paquistão, Argentina e, mais recentemente, no Bureau de Assuntos da Ásia do Sul Central em Washington, D.C. Originária de Toccoa, Geórgia, Katherine possui um B.A. em Música e Inglês pela Berry College e um M.A. em Análise Cultural pela Universidade de Amsterdam.

O Escritório da Embaixada dos Estados Unidos em Belo Horizonte busca aprofundar os laços entre a nação norte-americana e Minas Gerais, oferecendo aos mineiros oportunidades nas áreas educacionais, culturais, comerciais e de intercâmbio.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Segundo o presidente da Associação Cultural Líbano Brasileira de Minas Gerais, Sérgio Moreira, a entidade tem desenvolvido ações voltadas às trocas acadêmicas, empresariais e de políticas públicas com países diversos. A primeira iniciativa foi desenvolvida pelo diretor da ACLB-MG em Belo Horizonte, Gilmar Saliba, que permitiu o convênio de intercâmbio educacional, em 2019, entre a Fundação Dom Cabral e a Universidade Saint-Joseph de Beirute (Usek), no Líbano.

No momento, a ACLB-MG desenvolve tratativas, através do seu diretor Acadêmico, William Argolo Saliba, para assinatura de convênio semelhante entre a entidade e a Faculdade Única de Ipatinga. “A palestra da cônsul no IV Congresso de Iniciação Científica da Única assinala o início da parceria entre a nossa associação e a faculdade”- afirma o diretor da ACLB-MG.