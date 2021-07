Consurge apresenta balanço financeiro e faz doação de respiradores a prefeituras

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge) realizou, nessa segunda-feira (19), sua primeira assembleia geral presencial. O evento aconteceu na sede da 8ª Região Integrada de Polícia, em Governador Valadares (Risp), com a presença do presidente da entidade e do prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius e mais de 40 prefeitos filiados e representantes das cidades de abrangência do consórcio.

Responsável pela implantação do Samu Leste, o Consurge abrange 86 municípios do Leste de Minas. A assembleia com fins deliberativos deu andamento aos trabalhos do consórcio com a aprovação do balanço financeiro do 1º semestre de 2021, aprovação do estatuto visando à terceirização de serviços e profissionais, aprovação da dotação orçamentária para 2022 e a implantação da 2ª e 3ª fases do Samu Leste.

O secretário-executivo, Narcélio Alves Costa, disse que os números de pessoas resgatadas e vidas salvas pelas equipes de resgate do Samu Leste refletem a importância dos investimentos feitos na implantação do serviço e justificam o empenho para as próximas etapas. Ele ressaltou a participação dos prefeitos, que não se cansam de elogiar os serviços.

“Os prefeitos estão muito satisfeitos com o serviço. Nossos números são impressionantes e nos alegram pelo fato de estarmos salvando vidas. Pra se ter uma ideia, Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, teve mais de 900 resgates. Timóteo, mais de 600. Então estamos no caminho certo e queremos chegar aos demais municípios o mais breve possível”. Disse.

A prefeita de Sardoá, Ivânia Maria Maia Nascimento, diz que o Samu Leste representa um avanço para a saúde do município. “Para nós representa atendimento mais rápido e eficaz uma vez que ficamos a 70 km de distância do hospital. Já estamos no consórcio e aguardamos o serviço o mais rápido possível”, disse.

Segundo o presidente, Dr. Marcos Vinicius, prefeito de Coronel Fabriciano, um dos pontos a se destacar com a chegada do Samu Leste é a melhoria significativa do atendimento de urgência e emergência prestado em todos os municípios. “Agora quem precisa de socorro por acidente ou qualquer outro problema é levado pra porta certa. Isso é primordial na hora de salvar vidas” disse Dr. Marcos, referindo-se ao encaminhamento correto do paciente à unidade hospitalar adequada conforme a gravidade, uma vez que a equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas. O prefeito adiantou que antes do final do ano espera chegar com o Samu Leste a todos os municípios.

ENTREGA DE RESPIRADORES

Ao final do evento foram entregues aos prefeitos, 48 suportes respiratórios para uso dos municípios no combate à Covid-19. Os aparelhos foram fabricados e doados pela Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Marinha do Brasil e distribuídos pela Rede Nacional de Consórcios. Vice-presidente da rede, Narcélio Alves Silva, lembra que muitos municípios nunca tiveram um aparelho como este nas unidades de saúde. “Nós vamos reforçar e melhorar o atendimento na base. A pandemia ainda é uma realidade! Precisamos ter consciência coletiva neste enfrentamento.” disse.