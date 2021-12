Mais investimentos e melhorias estão garantidos para Serra dos Cocais, zona rural de Coronel Fabriciano, em 2022. Este mês, a prefeitura firmou novos convênios com a Cenibra e a Usiminas para conservação na estrada da Serra dos Cocais. A parceria prevê a realização de três manutenções em 12 km de estrada com uso de agregado siderúrgico ao longo do ano.

Com a iniciativa, Coronel Fabriciano passa a integrar o programa “Caminhos dos Vales”, da Usiminas, que estimula o uso do agregado siderúrgico para melhorar as condições das estradas, promovendo a recuperação de processo erosivo e executando drenagens paliativas em vários pontos da região. Já a Cenibra fará a execução dos serviços de recuperação dos trechos.

Ambos os convênios foram firmados por meio do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Vale do Aço (Cimva).

O secretário de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, Douglas Prado detalha como será feito o serviço. “É um convênio importante, que vai garantir a trafegabilidade da estrada beneficiando, principalmente, os cerca de cinco mil moradores do Cocais. A aplicação do agregado será feita no trecho do Cocais de Cima até o de Baixo e do Cocais de Baixo até a sede (Centro) nos locais que não estão pavimentados”, explica.

Em cada manutenção é estimado o uso de 10 mil toneladas de agregado siderúrgico e o investimento de R$ 320 mil em serviços. Além da manutenção, a Cenibra disponibilizou uma área para o depósito do agregado siderúrgico, que vai conferir mais agilidade aos serviços e diminuir custos com de material até a estrada.

MEIO AMBIENTE E TURISMO

A Serra dos Cocais tem grande potencial para o ecoturismo e para o desenvolvimento econômico de Coronel Fabriciano, visto que essas estradas rurais são rotas usadas para o transporte de madeira. Portanto, a conservação influi diretamente no turismo e economia, já que o acesso mais fácil estimula a vinda de novos visitantes a Serra dos Cocais, reconhecida pelo seu potencial turístico.

“O programa de recuperação de estrada é de grande importância, pois garante bom estado de conservação às estradas, melhora a vida da população e ajuda a fomentar o turismo local. Além da estrada principal, as melhorias também serão feitas em estradas vicinais”, explica Gabriel Henrique Melo Vitorino, coordenador do Cimva.

A conservação das estradas também traz ganhos ambientais importantes, como o controle de erosão e perda de solo, a recuperação das áreas marginais às estradas e a diminuição do assoreamento de córregos e rios. “Este convênio vai além das melhorias na estrada Também estão previstas ações de recuperação de nascentes, áreas degradadas e tratamento de resíduos sólidos e esgoto da Serra dos Cocais”, completa o gerente de Meio Ambiente, Ivan César de Oliveira.

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Os serviços de manutenção complementam as melhorias já em andamento na estrada da Serra dos Cocais. Este mês, a Prefeitura iniciou a primeira parte da pavimentação da via, no trecho da comunidade de Cocais de Baixo. No local, estão sendo assentados os bloquetes (pisos intertravados) reaproveitados das ruas do Centro. Com isso, a estrada terá aproximadamente três quilômetros de calçamento. A obra é uma realizada com recursos próprios do município com a equipe da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos.

A Prefeitura já iniciou o processo de licitação de R$ 4 milhões para o projeto de revitalização da estrada. Nesta etapa da obra, será feita a pavimentação do trecho compreendido do Portal da Serra dos Cocais até o Mirante da Pedra dos Cem Homens, de aproximadamente de quatro quilômetros.