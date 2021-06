Creas de Timóteo oferece atendimento humanizado a pessoas em situação de rua

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo realizou transmissão ao vivo pela Internet na última terça-feira (8) para falar sobre a Campanha de Conscientização sobre Pessoas em Situação de Rua (PSR). A oportunidade de falar sobre o tema está associada à uma necessidade crescente de orientar a população sobre os direitos e deveres daqueles que vivem em um estado de extrema vulnerabilidade. Ações emergenciais realizadas no período de pandemia, alertam para o aumento da população em situação de rua por conta da desocupação crescente e mais intensa devido aos problemas econômicos.

A coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), Magda Papalino, falou sobre as políticas públicas de atendimento a este público. “Atualmente, temos o cadastro de 17 Pessoas em Situação de Rua no município, acompanhadas pelo Serviço Especializado de Abordagem Social. Por meio do cadastro, temos o histórico de vida, se esta pessoa possui familiares, se é paciente da saúde mental e se tem outras passagens por órgãos públicos”, explica Magda. Ela conta ainda que é possível consultar o cadastro de outros municípios pelo GSUAS e saber se a pessoa está em situação de rua ou é migrante, se pertence àquela jurisdição na checagem das informações.

O Creas é vinculado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social serviço de referência para atender pessoas em situação de rua. Mas nem sempre é atribuição do Creas realizar o primeiro atendimento, portanto, o fluxo de atendimento pode variar conforme o caso: por exemplo, PSR que causa transtornos à ordem pública, ameaça a si mesmo ou a terceiros, tem comportamento agressivo, a ocorrência deve ser direcionada para a Polícia Militar (plantão 190) que posteriormente entrará em contato com o Creas.

No caso de PSR com problemas de saúde como crise convulsiva, coma alcoólico, surto psicótico, acionar o Corpo de Bombeiros (plantão 193) ou o Samu (192). Neste caso, a pessoa será levada para uma Unidade de Pronto Atendimento e após atendimento o Creas será contatado.

Em outra situação, como no caso de PSR que se encontra em locais públicos, em frente a comércios e não se enquadra a nenhum dos casos citados acima, ligar para o Creas solicitando Serviço Especializado de Abordagem Social (3849-6716 /fixo e WhatsApp).

Quando há suspeita de trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes, o atendimento deverá ser feito pelo Conselho Tutelar (3849-1758).

O Creas, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social, faz contato com parentes das pessoas em situação de rua para estabelecimento de vínculos, oferece de segunda a sexta-feira, de 8 às16h, local para banho, banheiro, alimentação, kit de higiene pessoal com álcool gel. Também orienta sobre deveres e direitos conforme o Decreto 7.053 de 23 de Dezembro de 2009 que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua. O município conta ainda com o Comitê Intersetorial de Pop Rua, composto por membros da sociedade civil e governamentais.