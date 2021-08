Crise? Globo cancela novela das 6 e nova temporada de Malhação

A Globo decidiu engavetar duas produções que já estavam em andamento: Feira das vaidades, novela das 18h, de Gilberto Braga, com direção de Dennis Carvalho, e Malhação: Transformação, que teria estreado em maio de 2020. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A nova temporada de Malhação sofreu sucessivos adiamentos ao longo de um ano. As autoras Priscila Steinman e Marcia Prates chegaram a entregar os textos no final do ano passado. O casal de protagonistas também já estava formado e seriam os atores Malvino Salvador e Mel Lisboa. No entanto, a produção foi cancelada definitivamente, sem chance de ir ao ar.

Já a novela de Gilberto Braga contava com cerca de 80 capítulos escritos. A equipe já estava começando a sondagem de elenco. Com o cancelamento, o autor da novela e Denis Carvalho irão desenvolver uma história para o horário das 21h.

As mudanças fazem parte da gestão de José Luiz Villamarim, que foi anunciado à frente da dramaturgia da Globo no ano passado, substituindo Silvio de Abreu.Fonte: Pleno.News