O tradicional sorteio da campanha Natal Premiado, promovido pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, está marcado para o dia 28 de dezembro. Com isso, os consumidores terão até a véspera desta data para cadastrarem seus cupons, ou seja, até o dia 27 do próximo mês.

Nesta edição serão sorteados 10 prêmios para os consumidores, dentre eles, uma motocicleta Honda Pop 110i, duas bicicletas, quatro smart TV’s e três Echo Dot 4ª Geração (Alexa). Além disso, para cada cupom sorteado, o comerciário que realizou a venda receberá um voucher no valor de R$ 500 para ser utilizado em qualquer uma das empresas participantes da campanha. Para garantir a premiação, todos os comerciários devem preencher seus nomes nos cupons.

Segundo o presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, para a edição deste ano, os clientes terão duas opções para concorrer aos prêmios da campanha Natal Premiado. “Eles poderão cadastrar o cupom no site www.aciapicdl.com.br ou no aplicativo Aciapi CDL, ou poderão preencher o cupom à mão, com todos os seus dados. E caso queiram, podem preencher à mão e cadastrar o mesmo cupom no site/aplicativo, assim concorrerão aos prêmios duas vezes”, destacou.

KIT DE NATAL

Conforme o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, os lojistas ainda podem aderir à campanha Natal Premiado e adquirir seu kit com cupons e cartazes com informações sobre a participação da empresa. “Os interessados podem ligar para o telefone (31) 3828-5151 e falar com os representantes do setor comercial das entidades. Vale ressaltar que as empresas participantes da campanha deverão entregar, na sede da Aciapi-CDL, até as 14h do dia 28 de dezembro, os cupons que foram preenchidos à mão pelo consumidor, que se juntarão aos cupons impressos que foram cadastrados no website da campanha. Após o sorteio, os consumidores sorteados serão comunicados pelas entidades”, afirmou.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Com o apoio e participação de toda a diretoria do Conselho da Mulher Empreendedora da Aciapi-CDL, esta edição contará com uma ação solidária. A cada adesão do associado à campanha Natal Premiado, será destinado R$ 20 para a compra de produtos de higiene pessoal e de limpeza, que serão doados às entidades assistenciais cadastradas no município de Ipatinga. Além disso, a empresa pode ser um ponto de arrecadação desses produtos.