Defesa Civil de Fabriciano instala régua de medição no Rio Piracicaba

Técnicos da Defesa Civil de Coronel Fabriciano instalaram uma régua de medição do nível do Rio Piracicaba, no bairro Dom Helvécio (Prainha). O equipamento foi colocado num banco de areia na margem esquerda, próximo à Praça Pedro Gomes da Silva, tendo como referência o sentido do rio. Esta é a primeira vez que o município conta com um sistema próprio de monitoramento da altura das águas do Piracicaba, o que é considerado um marco pelo órgão municipal.

Embora de baixo custo e confeccionado pelos servidores da própria Defesa Civil, a régua permite um acompanhamento mais preciso de possíveis cheias do Piracicaba, inclusive, pela comunidade local, que é uma das afetadas nos períodos de chuva. A régua adota as cotas dos órgãos oficiais de meteorologia: Atenção (450 cm), Alerta (540 cm) e Inundação (620 cm), cada uma destacada com uma cor.

Antes, a Defesa Civil municipal monitorava o rio a partir da compilação de dados de órgãos como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/CPTC), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e Serviço Geológico do Brasil – CPRM, além de informações da Estação Pluviométrica Mário de Carvalho.

Com a régua de medição, a Defesa Civil de Fabriciano passa a estabelecer também seus parâmetros, permitindo ações mais efetivas e rápidas de prevenção e redução de danos visando, sobretudo, a preservação da vida humana. “Com a régua de medição, teremos o controle mais efetivo da leitura do rio. E isso é fundamental para garantir informações de mais qualidade para emitir alertas de inundações nas comunidades ribeirinhas com mais antecedência, assim como medir com mais eficácia os períodos de estiagem”, destaca a engenheira de minas, Laura Linhares Faria.

Para a instalação da régua, a Defesa Civil realizou estudos e conclui que a melhor estação para plotagem do marco é o período de estiagem, já que assim, é possível estabelecer uma média de diferença de nível entre os pontos, Mário de Carvalho e Dom Helvécio, que é de aproximadamente 1 metro de lâmina d’água. A régua de medição de Fabriciano está situada aproximadamente 2,5 km do marco de Timóteo, no bairro Cachoeira do Vale.

O Piracicaba é afluente do rio Doce, que corta boa parte de Minas Gerais e deságua no Espírito Santo.