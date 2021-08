Defesa Civil distribui 90 mil cestas básicas aos 853 municípios de Minas

O Gabinete Militar do Governador (GMG), por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), vai distribuir 90 mil cestas básicas a todos os 853 municípios de Minas Gerais. Cada município será contemplado com, no mínimo, 100 unidades.

As cestas foram doadas ao Governo de Minas, por meio do GMG/Cedec, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com o intuito de apoiar o Estado no enfrentamento à Covid-19. A interlocução entre o órgão e a igreja foi promovida pelas secretarias de Estado de Governo (Segov) e de Desenvolvimento Social (Sedese).

“Agradecemos a doação da Igreja, que confiou ao Governo de Minas e a nós, do Gabinete Militar do Governador, a distribuição dessas cestas que tanto vão ajudar o povo mineiro. Com ações transversais, principalmente para atender a questões humanitárias, faremos essa ajuda chegar a quem realmente precisa”, afirma o chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador estadual de Defesa Civil, o coronel PM Osvaldo de Souza Marques.

Ele também destaca a participação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e das Regionais da Defesa Civil (Redec), importantes agentes para a formação de redes de apoio da Cedec no estado. Esses órgãos também promovem a constante interlocução com as defesas civis municipais.

“Com esse auxílio vamos conseguir ajudar o estado inteiro, de ponta a ponta”, frisa.

PLANEJAMENTO

O contato com os municípios, para a distribuição das cestas, começa nesta terça-feira (10/8). Os agentes das Regionais da Defesa Civil presentes nos municípios de Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas vão acionar os coordenadores municipais de Defesa Civil (Comdecs) para agendar a retirada dos kits.

Na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a retirada será no depósito central da Cedec.

PÚBLICO PRIORITÁRIO

A partir da entrega das cestas básicas, cada município deve identificar o público prioritário para o recebimento. Posteriormente, a cidade prestará contas ao Estado sobre a distribuição dos donativos.

Em caso de dúvidas, os municípios podem entrar em contato com a Defesa Civil Estadual, por meio do endereço: defesacivil@defesacivil.mg.gov.br.