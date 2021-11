A corretora de imóveis Roberta Espírito Santo Garcia assumiu nessa quinta-feira (11), a presidência da Delegacia Sub-regional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais (Creci-MG) em Ipatinga. Ela recebeu o cargo do corretor Wesley Harrison Givisiez, que esteve à frente da unidade regional por 18 anos.

Roberta é diretora da Alex Imóveis e é a primeira mulher a estar à frente de uma delegacia do Creci-MG. Criada em 1985, a Delegacia Sub-Regional de Ipatinga agrega 1200 corretores das 56 cidades sob sua jurisdição.

A cerimônia foi conduzida pelo assessor da Presidência do Creci-MG, Júlio César Tofanelli. O presidente do conselho regional, Newton Marques Barbosa Júnior, transmitiu de Belo Horizonte, a sua mensagem de boas-vindas à nova presidente da unidade do Vale do Aço através de vídeochamada.