A Delp Engenharia Mecânica e o Senai de Vespasiano firmaram uma parceria para a realização do curso gratuito de Qualificação Profissional em Soldagem, voltado à comunidade em geral. São 20 vagas abertas. O objetivo é desenvolver os profissionais referência na área de soldagem com conteúdo teórico e prático. Segundo o gerente de Recursos Humanos da Delp, Gledson Machado, os alunos que tiverem melhor desempenho ainda poderão ingressar no mercado de trabalho e fazer parte do time da Delp. “Pretendemos formar mão de obra local e, consequentemente, dar oportunidade para estes alunos. O curso será 100% custeado pela Delp. Além de fomentar a economia local, buscamos qualificar os alunos para que cheguem ao mercado com uma boa base teórica, tendo como suporte o Senai, e prática dentro da Delp”.

As inscrições começam no dia 29 de novembro, segunda-feira, e vão até 6 de dezembro. Para se inscrever é preciso ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e é desejável que tenha curso de aprendizagem ou técnico em mecânica, caldeiraria ou áreas correlatas. As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário, disponível no link forms.office.com/r/DxgQvcp75x. Após a primeira seleção, serão realizados entrevistas e testes presenciais e, em seguida, os candidatos serão escolhidos e deverão fazer a matrícula no Senai.

O curso terá início no dia 05 de janeiro e termina no dia 11 de março, de segunda à sexta, das 18h às 22h. Carga horária total de 160 horas.

VAGAS DE EMPREGO:

Atualmente a Delp está com 59 vagas para diferentes cargos. Os processos seletivos estão abertos. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail de recrutamento da Delp (recrutamento@delp.com.br). As contratações são para início imediato. Saiba mais em nossas redes sociais @delpengenharia.

DELP ENGENHARIA MECÂNICA:

A Delp Engenharia Mecânica está no mercado desde 1964 e possui a segurança e saúde como o seu maior valor. É uma empresa de engenharia mecânica que desenvolve, fabrica e reforma equipamentos de grande porte para os mercados de ancoragem, óleo e gás e indústria. Oferece ainda diversos serviços e serviços de campo aos seus clientes. A Delp possui sede fabril em Vespasiano/MG e Porto do Açu/RJ e escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2021, ampliou sua ocupação no mercado mundial e hoje possui escritórios em Houston na América do Norte, Roterdã na Europa e Singapura na Ásia. Possui mais de 600 colaboradores, é a maior caldeiraria do Brasil com uma marca de mais de 1600 dias sem acidentes.

CURSO GRATUITO DE QUALIFICAÇÃO EM SOLDAGEM DELP/SENAI:

– Inscrições: 29/11/2021 à 06/12/2022

– Vagas: 20

– Link para inscrição: forms.office.com/r/DxgQvcp75x

– Curso: de 05/01/2022 à 11/03/2022, das 18h às 22h (160 horas)

Requisitos:

– Ensino médio completo;

– Ter 18 anos completos;

– Desejável ter curso de aprendizagem ou técnico em mecânica, caldeiraria ou áreas correlatas.

Conteúdo do curso:

– Terminologia de soldagem;

– Simbologia de soldagem;

– Metais de base;

– Eletricidade básica;

– Fontes de energia para soldagem;

– Soldagem com o processo GMAW e FCAW

– Soldagem com o processo GTAW;

– Trabalho em equipe;

– Segurança no trabalho;

– Preparação para soldagem;

– Soldagem com o processo MIG/MAG;

– Soldagem com arame tubular;

– Soldagem com o processo TIG;

– Ferramentas, instrumentos e Insumos.