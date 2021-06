Dia do Orgulho Autista terá passeata em Ipatinga

O Centro de Integração Azul (CIA), Associação de Pais e Amigos Autistas de Ipatinga, está organizando uma passeata em celebração ao Dia do Orgulho Autista. O evento acontecerá nesta sexta-feira (18), a partir das 8h30, na Praça 1º de Maio, no Centro de Ipatinga.

O objetivo da passeata, segundo a presidente do CIA, Ivanete Freitas, é mobilizar as famílias de autistas de Ipatinga e região e conscientizar a população para a causa. “Este é um dia importante para as famílias de autistas do mundo todo e é importante estarmos engajados para comemorar, mostrar o orgulho que temos dos nossos filhos e voltar os olhos da sociedade para a nossa causa”. A data é celebrada em 18 de junho porque é nesse dia que vários países celebram o orgulho autista, como uma forma de mostrar a causa para a sociedade, sensibilizando e conscientizando as pessoas.

Karla Faria, mãe do Miguel de 9 anos, reforça que ações desse tipo são fundamentais para atrair mais força à causa. Com o diagnóstico do seu filho, aos 6 anos, foi no CIA e na mobilização com outras famílias que encontrou orientação e apoio para acolher o seu filho. “Precisamos aproveitar o Dia do Orgulho Autista para nos ajudar a quebrar as barreiras, reconhecer o potencial que os autistas têm e transformar a maneira que os autistas são vistos pela sociedade. Queremos mostrar que temos sim, orgulho dos nossos filhos e não mudaríamos nada neles”.

Pais de Bernardo, de 11 anos e diagnosticado com TEA desde os 3, Julmara de Fátima e Luciano Fernandes acreditam que a passeata vai ser importante para voltar os olhos da sociedade para a causa autista. “Essa passeata é um grande momento de mostrar pra nossa cidade, principalmente, que nossos filhos são capazes, especiais sim e que se faz urgente a implantação de políticas públicas que garantam os direitos das pessoas com autismo. Já avançamos bastante, mas ainda há muito para conquistar”.

A concentração para a passeata será a partir das 8h30, na Praça 1º de Maio e a previsão é que saia às 9h em direção ao Paço Municipal. Organizadores do evento estimam que o evento todo tenha duração aproximada de 1h30 e reforçam que todos os cuidados com relação à pandemia serão tomados, sendo permitido apenas a participação de quem esteja de máscara, disponibilização de álcool em gel e respeito ao distanciamento social. A animadora Poly Guzzo fará uma ação de entretenimento com os autistas presentes.