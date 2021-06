Dia Internacional de Combate às Drogas tem programação em Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga definiu nesta semana as ações alusivas ao Dia Internacional de Combate às Drogas. A data, 26 de junho, foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população acerca do tema. Atualmente, o uso e abuso de álcool e outras drogas constituem um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo.

Entre os dias 21 e 25 de junho, serão realizadas várias blitzen educativas em alguns bairros da cidade (Centro, Iguaçu, Bom Jardim, Canaã e Bethânia). No dia 26 haverá o encerramento da programação com um evento no Parque Ipanema.

“O Dia Internacional de Combate às Drogas foi instaurado pela ONU para reforçar a conscientização da população. Em Ipatinga, especificamente, temos algumas regiões que ainda sofrem com o consumo excessivo e pessoas que são afetadas por ele. Por isso a Sescon decidiu fazer essa série de ações em lugares-chaves e encerrar as atividades em um dos principais pontos da cidade, o Parque Ipanema”, destaca a secretária adjunta da pasta, Maria Júlia Bomfim. Ela enfatiza a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas, além de planejar ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas.

Confira os locais das ações:

21/06 – Semáforo da av. João Valentim Pascoal com rua Diamantina (Centro).

22/06 – Av. Brasil (Iguaçu).

23/06 – Em frente ao Supermercado Garcia (Bom Jardim).

24/06 – Semáforo perto da Escola Municipal Artur Bernardes (Canaã).

25/06 – Campo do Itamaraty (Bethânia).

26/06 – Parque Ipanema.