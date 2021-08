Diretor da Aperam South America recebe Diploma de Colaborador Benemérito da PMMG

Na manhã dessa quarta-feira (18), o diretor Industrial de Operações da Aperam South America, Paulo Novaes, recebeu o Diploma de Colaborador Benemérito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em solenidade realizada no Auditório José Vicente Justino (Sr. Zezinho), no complexo do Unileste, em Coronel Fabriciano (MG). A comenda foi criada com o objetivo de distinguir e agraciar pessoas e entidades que tenham contribuído para o aprimoramento e a eficiência do trabalho da Corporação, no cumprimento da missão de preservação da ordem pública e promoção da paz social.

“Este é um importante reconhecimento do compromisso da Aperam com o desenvolvimento social nas localidades em que a empresa atua. Buscamos promovê-lo agindo em parceria com instituições com quem compartilhamos valores, como a PMMG”, enfatiza Paulo Novaes, que iniciou sua trajetória na empresa em 1996. O diretor recebeu a homenagem ao lado do gerente executivo de Segurança Patrimonial da Aperam South America, Hércules Drumond Araújo, e do gerente de Área Luciano Madeira Kokke.

A cerimônia foi organizada pelo 58º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Coronel Fabriciano, cuja atuação também abrange os municípios de Timóteo, Antônio Dias, Jaguaraçu e Marliéria. A indicação de pessoas e instituições para o recebimento do diploma de Colaborador Benemérito é feita pelos Comandos Regionais da Polícia Militar, anualmente, e integra as comemorações do aniversário da Corporação, que completou 246 anos de existência em 9 de junho.

Participaram do evento integrantes das Polícias Militar e Civil, autoridades municipais de Coronel Fabriciano e Timóteo e outros Colaboradores Beneméritos. Houve ainda homenagens a policiais com atuação destacada no 58º BPM. A solenidade seguiu os protocolos de segurança recomendados diante da pandemia do novo coronavírus.