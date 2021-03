Diretora da Usiminas debate liderança feminina

O que esperar pelos próximos 10 anos? Quais transformações mais urgentes? Estas questões serão debatidas no evento Conexão Empresarial Especial MULHERes, que terá a participação de Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas.

A executiva será uma das debatedoras do painel Gestão em Ação – Especial Mulheres, nesta quinta-feira (11), às 11h, que abordará temas ligados à liderança feminina. Também participam do painel Hélida Mendonça, sócia e criadora do Forno de Minas, e Bruna Assumpção, gestora da Líder Aviação.

Promovido pela VB Comunicação, o Conexão Empresarial Mulheres é online via Zoom, exclusivo e gratuito. A condução dos debates é realizada pelos diretores da VB Paulo Cesar de Oliveira e Gustavo Cesar Oliveira.

O evento vai até o dia 12 de março com o tema “Mulheres de um novo tempo – 2021/2031”. As inscrições são feitas no Sympla pelo link: https://www.sympla.com.br/conexao-empresarial—mulheres-de-um-novo-tempo__1139992.

Serviço:

Live especial – edição do Gestão em Ação Especial Mulheres

Data: 11/3

Horário: 11h às 12h30

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/conexao-empresarial—mulheres-de-um-novo-tempo__1139992.