A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Minas Gerais, autorizou a Prefeitura de Timóteo a fazer a desobstrução e limpeza parcial do trecho entre Cachoeira do Vale e os Bairros Santa Rita e Petrópolis. A via está interditada desde o dia 11 de novembro, quando rochas deslizaram das encostas e caíram na pista.

Por meio do ofício nº 166858/2021, assinado pelo superintendente regional do DNIT no Estado, Luiz Carlos Magalhães Guerra, o órgão federal reconheceu os “enormes transtornos que a interrupção do tráfego vem ocasionando ao município”. “Em função das limitações do departamento, serve o presente (ofício) para solicitar apoio ao Poder Público Municipal para a realização dos serviços em caráter emergencial”.

Segundo informou o DNIT, por questões administrativas o contrato de manutenção do segmento rodoviário da BR-381/MG, em Timóteo, está vencido e ainda não tem uma nova empresa habilitada por processo de licitação em condições de iniciar as atividades, o que impede a intervenção imediata.

Em virtude da forte chuva que caiu na madrugada do dia 11 de novembro, pedaços de rocha se desprenderam do maciço granítico causando a obstrução total do antigo trecho da BR-381, bem como a queda de postes da rede elétrica e cabeamento de internet. A remoção das rochas e material arenoso que se encontra na Avenida Belo Horizonte não possui solução fácil.

No documento encaminhado ao prefeito Douglas Willkys, o órgão federal aponta alguns passos a serem seguidos, como a caracterização do material em estudo por meio de sondagem, e posteriormente, análise da estabilidade do talude. “Para a desobstrução da via foi sugerida a desobstrução com o desmonte e retirada do material que se encontra na via e que não mais interfere na estabilidade do escorregamento de massa, desde que garantida à segurança dos transeuntes e das pessoas que trabalharão nos serviços em questão”, recomenda o DNIT.

Também foi sugerido que o desmonte/fragmentação “seja procedido preferencialmente por meio de martelo hidráulico, massa expansiva ou pyroblast ao invés de explosivos”. “Imperioso destacar a recomendação de não remover o material que se encontra no pé do talude de base para a torre de transmissão da Cemig, a qual pode sofrer evolução no processo de erosão e instabilidade”, aponta o documento.

De posse dessa autorização do DNIT, o próximo passo é realizar a contratação de uma empresa para fazer o serviço, enquanto o DNIT dá sequência aos estudos técnicos complementares para a conclusão da obra com a completa remoção das rochas que se encontram soltas na encosta do maciço granítico e a estabilidade do talude. A previsão é realizar a intervenção paliativa em 30 dias.

Ao mesmo tempo, neste fim de semana, o DNIT vai providenciar a instalação de quebra-molas no anel rodoviário da BR-381, nas proximidades do acesso ao Bairro Nova Esperança, haja vista que o tráfego e o volume de veículos aumentou consideravelmente no local. Portanto os motoristas devem redobrar a atenção quando transitarem pelo anel rodoviário no entorno de Timóteo.