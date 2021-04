Dona Chames Rolim falece aos 103 anos

Uma das centenárias de Ipatinga Chames Salles Rolim, morreu na manhã desta segunda-feira (12), aos 103 anos. Dona Chames como carinhosamente era conhecida, é filha dos pioneiros do Vale do Aço Selim José de Salles e Canuta Rosa, e irmã do ex-prefeito de Ipatinga Jamill Selim de Salles. Chames trabalhou a maior parte da vida na Farmácia Rolim, do marido, José Maria Rolim, com quem foi casada por 63 anos e juntos tiveram dez filhos: Ivan, José Salles , Valya, Cherrine, Pedro, Canuta, Selim, Ribamar (falecido), Irnac (falecido) e Ivo (falecido).

O velório será amanhã (13), às 8h no Funeral Hall, no Centro de Ipatinga. O sepultamento está marcado para as 10h.

FARMÁCIA ROLIM

A primeira rede farmacêutica do Vale do Aço, a Farmácia Rolim, iniciou-se em Santana do Paraíso na década de 30, mas foi a principal farmácia de Coronel Fabriciano até meados da década de 60, tendo firmado convênios com as siderúrgicas, Belgo-Mineira, Acesita e diversas serrarias.

BACHAREL EM DIREITO AOS 97 ANOS DE IDADE

É muito provável que nenhum de seus dez filhos, 28 netos e 16 bisnetos jamais a tenha ouvido gritar com eles em casa ou com outras pessoas. Seria uma formatura normal, naturalmente com muita emoção por parte de formandos, professores, a diretoria da escola e familiares dos alunos. Ocorre que dona Chames, esteve entre os 22 formandos da turma quando estava com 97 anos de idade.

Quando recebeu o diploma do diretor da faculdade, professor Jésus Nascimento, a então mais nova bacharelanda da família Salles-Rolim levou consigo também o título de a universitária formada mais idosa do Brasil.