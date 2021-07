Em visita a Ipatinga, presidente destaca avanços da Usiminas Mecânica

Um ano após o anúncio da reestruturação da Usiminas Mecânica, o presidente Sergio Leite destaca os resultados positivos obtidos pela empresa. Em reunião ocorrida no início dessa semana com lideranças da empresa, Leite abordou a decisão tomada em 2020 de adotar um novo modelo de negócios, que passou a direcionar sua atuação na execução de serviços de montagem e manutenção eletromecânica para as empresas Usiminas.

Hoje, a Usiminas Mecânica já gera mais que o dobro de vagas de trabalho do que registrava no modelo anterior e se firmou como uma das maiores empregadoras na região do Vale do Aço. O presidente ressaltou, ainda, os resultados que vêm sendo obtidos na empresa e seu desempenho em segurança do trabalho, um dos valores da companhia. “Uma empresa é feita de pessoas e precisamos estar atentos a tudo. Hoje a Usiminas Mecânica se destaca em diversos aspectos e vem mostrando que a reestruturação foi acertada e vem sendo bem-sucedida”, afirma Leite.

O encontro fez parte da agenda mensal de visitas que o presidente da Usiminas promove juntamente com os demais diretores às unidades operacionais. O principal objetivo é fortalecer um diálogo direto, transparente e respeitoso com as equipes, além de acompanharem de perto o trabalho desenvolvido em cada unidade.