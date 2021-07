Embaixadora solicita ajuda da comunidade libanesa no Brasil para amparo ao seu país

Por William Saliba

A embaixadora do Líbano em Brasília, Carla Jazzar fez um apelo para que os libaneses e seus descendentes no Brasil se unam para ajudar o seu país. O Líbano vive no momento caos na economia, em pleno enfrentamento da pandemia.

O pedido da diplomata foi feito durante entrevista concedida à apresentadora Karen Hayek, do Canal Cultura Libanesa no YouTube, onde aborda assuntos relacionados aos países árabes.

CAMPANHA DE AJUDA

“Desde a minha chegada ao Brasil, em dezembro de 2020, apresentei algumas propostas no sentido de ajudar o Líbano. Nas últimas semanas obtive retornos positivos das Câmaras de Comércio Brasil-Líbano, que estão se empenhando em levantar ajuda.” – cita Carla.

Para a embaixadora “é preciso que os empresários libaneses que vivem no Brasil ajudem a fomentar os negócios e consequentemente a geração de empregos. Dessa forma será possível gerar renda para os nossos cidadãos se sustentarem no Líbano”, enfatizou.

A apresentadora Karen Hayek se colocou à disposição para divulgar informações sobre o movimento de ajuda ao Líbano e abraçou a iniciativa. “Contamos com o apoio de empresários libaneses como Issam Sidom, em São Paulo, e outros patrícios e descendentes de outros estados brasileiros” – comenta Karen.

O Líbano é o país árabe mais ocidentalizado do Oriente Médio. A população de imigrantes libaneses e seus descendentes no Brasil, estimada em 8 milhões de pessoas, supera até mesmo a população do próprio país, que possui cerca de 6,9 milhões de habitantes.