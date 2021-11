Foi assinado na manhã desta quinta-feira (25), a ordem de serviço com a empresa responsável pelas obras de desobstrução das rochas que interditaram parte do trecho urbano da BR-381 entre os bairros Santa Rita, Petrópolis e o Distrito de Cachoeira do Vale em Timóteo.

O chefe do Executivo se reuniu no local com representantes da TNT, da Cemig, do Dnit, da Bemisa, além do vereador Beto do Estofamento que está acompanhando os trabalhos pela Câmara Municipal. “Estamos satisfeitos com as parcerias que vieram se somar ao esforço do município em liberar o mais rapidamente possível essa via. Pedimos paciência à população, pois é um momento difícil. Mas é bom ficar claro que estamos trabalhando para dar uma solução para essa situação”, disse o vereador.

Na oportunidade foi detalhado como será feito o cronograma de trabalho com o rompimento das rochas pela TNT, a retirada de cabos elétricos pela Cemig, bem como a estruturação da segurança no local. A previsão é de que o trecho seja liberado para o trânsito em até 30 dias. O cronograma está sujeito a alterações em função da chuva.

Funcionários da TNT deram início ainda na manhã desta quinta à medição das rochas que serão detonadas por pyroblast, que é um dispositivo gerador de gás utilizado para fragmentar o material rochoso. Eles também iniciaram os levantamentos para o plano de perfuração e demarcação do material que será implodido.

Ficou definido que a Bemisa, que atua no setor de mineração, dará apoio com máquinas e equipamentos para a remoção do material detonado e que será depositado no sopé do talude formando um muro de contenção para evitar novos deslizamentos para a via de rolamento.

A partir de segunda-feira, dia 29 o fluxo de motocicletas, bicicletas e pedestres será interrompido totalmente por questões de segurança. Em paralelo, a Cemig vai fazer a remoção de cabos elétricos para desobstruir a via.

“É importante que a comunidade colabore a partir de agora evitando utilizar o local para que o serviço de fragmentação e remoção das rochas não sofra interrupções. Gostaria de agradecer aos parceiros que nos ajudaram a viabilizar essa solução como a Pedreira Um Valemix e a Bemisa”, destacou o prefeito Douglas Willkys que assumiu a coordenação dos trabalhos.

Por questões administrativas, o contrato de manutenção do Dnit no segmento rodoviário da BR-381, trecho de Timóteo, venceu e não existe uma nova empresa habilitada em condições de iniciar as intervenções no local. Daí a autorização para que a Prefeitura de Timóteo iniciasse os serviços de desobstrução do trecho em uma faixa de domínio que pertence à União.