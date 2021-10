Está autorizada, nas três principais cidades do Vale do Aço, na próxima terça-feira (2), feriado de Finados, a abertura de supermercados, açougues, casas de carne, mercearias, hortifrútis, sacolões e peixarias. Por força de convenções coletivas de trabalho (CCTs), as empresas do setor poderão funcionar das 8h às 18h em Ipatinga, enquanto em Coronel Fabriciano e Timóteo o expediente será das 8h às 14h.

Além do segmento, também estarão de portas abertas os chamados serviços essenciais à população, como farmácias, padarias e postos de combustíveis. No Shopping Vale do Aço, lojas e quiosques têm abertura facultativa, pois embora não possam usar a mão de obra de seus funcionários, podem atender os clientes normalmente, com os proprietários na linha de frente.

“No próximo feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, conseguimos fazer uma troca. Dia 15 é segunda-feira e supermercados e estabelecimentos do setor terão novamente autorização para abrir as portas. Porém, um dia antes, no domingo (14), não poderá ser usada a mão de obra dos empregados, pois eles farão a compensação antecipada das horas a mais que trabalharão no dia 15”, explica José Maria Facundes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço.

SETE FERIADOS

A entidade patronal negociou com os representantes dos empregados e conseguiu garantir, em 2021, que empresas de gênero alimentício ficassem abertas em nada menos que sete feriados. Em contrapartida, o segmento está impedido de abrir em dois sábados, que também são feriados: Natal (25/12) e Confraternização Universal (01/01/2022).