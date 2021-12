O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, disse nesta quinta-feira, 30, que a recusa do governo brasileiro ao envio de ajuda humanitária à Bahia está sendo distorcida por causa do ambiente político no país. A informação é da revista Oeste.

O governo Alberto Fernández, segundo a publicação, ofereceu 10 profissionais especializados nas áreas de logística, água, saneamento e apoio psicossocial para vítimas de desastres naturais.

“Como um homem político, sei que se trata de um momento sensível, com muita disputa política e, no ano que vem, haverá eleições presidenciais”, disse, ao jornal O Estado de S. Paulo.

“O governo federal nos comunicou a recusa, em termos muito respeitosos, de acordo com o que é hoje a relação entre Brasil e Argentina, baseada na cooperação e na existência de uma agenda positiva”, destacou.

Daniel Scioli afirmou que, “em nenhum momento, isso vai em detrimento nem da relação com a Argentina, nem do espírito de solidariedade para com o Estado da Bahia”.

Mais cedo, pelas redes sociais, o presidente brasileiro justificou por que o governo brasileiro recusou uma oferta de ajuda humanitária da Argentina.

Bolsonaro disse que “o fraterno oferecimento argentino, porém muito caro para o Brasil, ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada, inclusive com o apoio de três helicópteros”.

Segundo ele, “por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições”.

O presidente finalizou dizendo que “a resposta do Ministério das Relações Exteriores à Embaixada Argentina é clara a esse respeito” e afirmando que o governo brasileiro “está aberto a ajuda e doações internacionais”.

AJUDA JAPONESA

O presidente lembrou que o Brasil aceitou nesta quarta-feira (29) doações de barracas de acampamento, colchonetes, cobertores, lonas plásticas, galões plásticos e purificadores de água feitas pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) para auxiliar nos trabalhos executados na Bahia e disse que o governo Brasileiro “está aberto a ajuda e doações internacionais”.

Ainda de acordo com Bolsonaro, as doações “chegarão à Bahia por via aérea e/ou serão adquiridos no mercado brasileiro”.