Encontro discute prioridades nos Conselhos Tutelares de Ipatinga

Representantes da Secretaria de Assistência Social de Ipatinga, realizaram na tarde de ontem (11) uma reunião com membros dos Conselhos Tutelares, órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. O objetivo foi verificar demandas, elencar prioridades e iniciar o planejamento para a melhoria do controle social e atendimento de crianças e adolescentes.

Entre as pautas discutidas, foram apresentadas as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos Conselheiros Tutelares para a realização do trabalho.

A secretária de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu, garantiu que vai estreitar o diálogo entre a Administração e o órgão para fortalecer a rede de promoção, atenção, proteção e defesa da infância e adolescência, uma prioridade na nova gestão.

“Foi uma reunião construtiva. Serviu para nortear nossa linha de atuação e nos colocar a par da real situação do órgão. Conheço o trabalho árduo e dedicado dos conselheiros tutelares, e tenho certeza de que serão grandes parceiros da gestão municipal na luta pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes”, afirmou Jany.

Mauro Nunes, secretário Adjunto de Assistência Social, enfatizou que vão trabalhar para garantir a estrutura adequada para o melhor atendimento do Conselho à população. “O Conselho é um órgão do município, com autonomia funcional, que tem como principal função assegurar a proteção integral à criança e adolescente, bem como o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069/1990). Vamos garantir que essa função seja desempenhada da melhor maneira possível”, reafirmou Mauro.

CONSELHOS TUTELARES

Os membros do Conselho Tutelar são eleitos pela comunidade, com atribuições estabelecidas no ECA. Eles devem atender crianças e adolescentes em diversas situações, aconselhar os pais e responsáveis, aplicar as medidas previstas na lei. A atuação dos conselheiros acontece principalmente a partir de denúncias de violações dos direitos das crianças e adolescentes.

Atualmente, Ipatinga possui dez conselheiros tutelares, divididos em duas regionais que atendem os seguintes bairros: Regional 1 – Vila Ipanema, Castelo, Cariru, Bairro das Águas, Bela Vista, Bom Retiro, Imbaúbas, Horto, Santa Mônica, Ferroviários, Ideal, Bom Jardim, Morro 1º de Maio, Esperança, Nova Esperança, Jardim Panorama, Caçula, Caravelas, Cidade Nobre, Vila Formosa, Vila da Paz, Córrego Novo, Limoeiro, Barra Alegre, Ipaneminha, Tribuna, Pedra Branca. Regional 2 – Veneza, Veneza II, Parque das Águas, Planalto, Centro, Parque Ipanema, Iguaçu, Novo Cruzeiro, Canaã, Canaãzinho, Bethânia, Vila Militar, Morro São Francisco, Morro do Cruzeiro, Vila Celeste, Vale do Sol, Vista Alegre, Tiradentes, Granjas Vagalume, Chácaras Madalena, Forquilha, Taúbas, Morro Santa Mônica e Morro Monte Sinai.

Serviço:

Conselho Tutelar

R. Pouso Alegre, 34 – Centro, Ipatinga

3829-8427 – 3829-8433

Plantão: 31 99137-1485 / 99137-4093