Encontro discute Programa de Regularização Fundiária em Ipatinga

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, se reuniu nessa quinta-feira (22), em seu gabinete, com a Diretoria-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA). Na oportunidade, foi discutida a adesão do município ao Programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial-Minas Reurb.

A iniciativa representa um benefício social importante para uma parcela considerável da comunidade. O objetivo é iniciar o processo de regularização fundiária até a efetiva entrega dos títulos de propriedades aos respectivos beneficiários. Com este mecanismo, muitos destes imóveis também poderão receber adequações estruturais.

Segundo o diretor-geral da Agência RMVA, João Luiz Teixeira Andrade, inicialmente serão cerca de mil unidades habitacionais regularizadas, o que significa beneficiar cerca de 3.000 a 4.000 pessoas no município.

O chefe do Executivo ipatinguense ressaltou que a atual gestão trabalha para garantir ao cidadão o direito constitucional básico da moradia. “Vamos seguir nosso planejamento para que os ipatinguenses tenham sua moradia regularizada. Ainda, a possibilidade de investimento seguro na qualidade das habitações eleva a qualidade de vida do cidadão”, destacou.