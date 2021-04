Encontro semanal reúne profissionais da comunicação para debater desafios do mercado

Em 2020, segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil atingiu 13,9%, o que equivale a 13,9 milhões de pessoas desempregadas. Em 2021, são 14,2% de desempregados, ou seja, mais de 14 milhões de brasileiros estão desocupados.

O que fazer diante desse cenário? Muitos brasileiros viraram empreendedores e têm se reinventado para driblar esse cenário. E na área da comunicação não é diferente. Para além de saber comunicar-se bem, o que esses profissionais têm adotado para construir novos caminhos e vencer os obstáculos que se apresentam? O que tem sido fundamental para eles na comunicação em tempos de Covid-19?

Diante disso, a Studium Eficaz Comunicação, realiza nesta terça-feira (13), às 19h58, uma entrevista com profissionais da comunicação para debater o empreendedorismo, riscos e oportunidades neste segmento.

PARTICIPANTES

Vera Lima, jornalista e diretora da Studium Eficaz, entrevista o jornalista Robhson Abreu, criador da primeira newsletter virtual para os profissionais da imprensa de Belo Horizonte e interior do Estado, PQN – Pão de Queijo Notícias, que acaba de completar 18 anos. Criador do prêmio PQN de Ouro, o “Oscar da comunicação mineira”, é editor-chefe do Jornal de Belô e idealizador do Bloco de Belô, que vem arrastando milhares de foliões no carnaval de Belo Horizonte.

Flávia Presoti, empresária da comunicação, especialista em gerenciamento de crise, proprietária da Presoti Comunicação, agência de comunicação corporativa, conteúdo e RP que está no mercado há 23 anos.

Erika Pessôa, Relações Públicas, gestora de crises, diretora e fundadora da Pessoa Comunicação é entusiasta da comunicação estratégica focada em relacionamentos.

William Saliba, pioneiro em Ipatinga na área da comunicação, jornalista e diretor do Carta de Notícias, já passou pela assessoria estratégica de várias empresas de grande porte, entre elas, Cenibra e Usiminas.

A RODA GIRA – COMUNICAÇÃO EM PAUTA

A Studium Eficaz Comunicação realiza toda terça-feira, Às 19h58, em seu canal do youtube, um encontro com profissionais da comunicação com objetivo debater e criar um espaço para falar dos impactos da pandemia na área comunicação.

Link para participar: https://youtu.be/nwg5l2lxSqQ