Entidades de Ipatinga recebem doações arrecadadas no Circuito Comunidade

A solidariedade é um dos princípios que norteiam o Circuito Comunidade. As doações arrecadadas pelo Instituto Usiminas em Ipatinga, nas edições de junho da ação itinerante foram entregues às entidades Lar Paulo de Tarso, Lar da Divina Providência, Projeto Missão e Paz, o Naemc e a Fazenda Água Viva, nesta quinta-feira (1º).

Ao todo, 320 kg de alimentos não perecíveis, 46 itens de produtos de limpeza e 20 caixas de leite foram arrecadados na Troca Solidária, de 1kg de alimento não perecível ou produto de limpeza por uma muda de árvore. O Circuito Comunidade também já beneficiou as entidades Lar Paulo de Tarso, Lar da Divina Providência, o Naemc e a Fazenda Água Viva com o show de Hyuri Luna, em março e maio deste ano.

Para a presidente do Naemc, Maria Lúcia Valadão, a tia Lúcia, o apoio do Instituto Usiminas vem sempre quando mais precisamos. “Vivemos com o medo de faltar algo para os residentes da entidade. E o Instituto Usiminas se preocupa com a gente e com tudo o que precisamos. Eles já nos trouxeram alegria e música [se referindo ao Circuito Comunidade realizado em março na entidade] e agora nos trouxe alimento. Ter esse apoio é maravilhoso”, comentou.

O minitrio do Circuito Comunidade passou pelos bairros Tiradentes, Bom Retiro, Cidade Nobre, Vila da Paz e Vila Militar nas quatro edições de junho, levando a performance teatral “Ao futuro e avante”, do Coletivo Aberto de Teatro, alusiva ao mês do Meio Ambiente. A ação é realizada pelo Instituto Usiminas, com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.