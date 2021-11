A equipe do Jornal da Globo, apresentado por Renata Lo Prete está infeliz com a queda repentina do telejornal, que acabou escondido nas madrugadas em uma controversa estratégia de programação, feita com o único intuito de frear o crescimento de audiência da Record no horário nobre.

Em vários dias, o jornalístico que leva o nome da empresa tem chegado ao fim depois das duas da manhã — foi o caso da edição de quarta-feira (10), encerrada apenas 1h49 antes do início do Hora 1.

De acordo com funcionários que atuam no time do noticiário, o atual horário é quase que impraticável. Muitos dos colaboradores tem se queixado da insegurança em deixar as instalações da rede no meio da madrugada, em um horário em que as ruas estão desertas e há pouca circulação de transporte público.

A mudança de programação também impôs uma rotina difícil para Renata Lo Prete. Além de comandar e editar o Jornal da Globo, ela também dá expediente como apresentadora de O Assunto.

O horário flutuante do Jornal da Globo passa longe de ser uma novidade: Ana Paula Padrão se demitiu da emissora justamente por não aguentar mais trocar o dia pela noite, e William Waack já chegou a encerrar o telejornal debochando de seu horário em incontáveis ocasiões.

Para a tristeza dos profissionais que atuam no jornalístico, que devem continuar batendo ponto no departamento médico, não há nenhum plano de voltar a antecipar o horário do telejornal. Ele deverá continuar cada vez mais próximo do Hora 1, inclusive na programação do próximo ano — nas noites de terça-feira, por exemplo, a emissora deve estrear uma nova sessão de filmes com a nova temporada do Big Brother Brasil.

Com informações TV Pop