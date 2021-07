Estado já estuda concessão do Aeroporto Regional do Vale do Aço

Em reunião no ‘Assembleia Fiscaliza’, na sexta-feira (2), o secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, Fernando Marcato, informou que pedirá ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a concessão do Aeroporto Regional do Vale do Aço. A afirmação foi feita após questionamento da deputada estadual Rosângela Reis sobre a previsão de maiores investimentos na região. O secretário garantiu ainda que o governo já vem buscando novos recursos para construção de um novo terminal e ampliação da estrutura.

“O governo federal anunciou que no início do ano que vem teremos a concessão dos aeroportos de Uberaba, Uberlândia e Montes Claros dentro da 7ª Rodada. A gente tem acompanhado essas concessões aeroportuárias junto ao governo federal e um pedido feito pelo governador Romeu Zema e por nós ao ministro Tarcísio pessoalmente foi que a 8ª Rodada, que será dentro de um modelo de parceria público-privada, possa incluir outros aeroportos do estado, como o de Varginha, que dependem de algum subsídio para poder ser viabilizado. Eventualmente, o próprio Aeroporto do Vale do Aço poderá entrar nessa rodada de concessões”, disse o secretário.

Ainda durante a fala, o secretário garantiu que o estado já destinou recursos para a realização dos projetos de ampliação do aeroporto e que já está em tratativas para a viabilização da obra.

“Já iniciamos conversas com a Secretaria de Aviação Civil, que é quem gerencia o Fundo Nacional de Aviação Civil, e a existência do projeto é condição precedente para que possamos captar esse recurso junto ao governo federal. Eu já estive diretamente com o Dr. Ronei, que é o secretário de Aviação Civil do Governo Federal, e já estamos em tratativas para que tão logo o projeto seja concluído, possamos captar mais esse recurso para viabilizar o aeroporto. Então esse é um ponto muito importante”, disse.

A deputada Rosângela Reis parabenizou o secretário pelo empenho em relação ao aeroporto do Vale do Aço. “Penso que esse estudo de concessão pode ser uma forma de garantir novos investimentos no aeroporto. Claro que devemos ouvir os vários segmentos da sociedade para ter um projeto de qualidade para a região”, finalizou.