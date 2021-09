Estão abertas as inscrições para o Congresso Aço Brasil 2021

Já estão abertas as inscrições para o maior evento nacional da cadeia do aço, o Congresso Aço Brasil 2021, realizado pelo Instituto Aço Brasil. Este ano, o evento será realizado no dia 29 deste mês (quarta-feira), das 9h às 13h e, pela primeira vez, será totalmente online e gratuito.

O programa do evento contará com Abertura de Marcos Faraco, presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil e vice-presidente da Gerdau Aços Brasil, Argentina e Uruguai; além de Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura.

O painel 1, que tratará da Indústria do Aço e a Sustentabilidade, tem confirmados Fernando Gabeira, jornalista e ex-deputado, como moderador; Fernando José de Oliveira Pires dos Santos, sócio da Dynamo V. C. Administradora de Recursos Ltda., como Keynote speaker; e Cristina Yuan, diretora de Assuntos Institucionais do Instituto Aço Brasil; Benjamin Baptista, conselheiro do Instituto Aço Brasil e presidente da ArcelorMittal Brasil / CEO ArcelorMittal Aços Planos América do Sul; e Silvia Nascimento, conselheira do Instituto Aço Brasil e presidente do Conselho da AVB, como debatedores.

O painel 2 debaterá o Futuro da Indústria Brasileira do Aço – visão dos CEO´s. Marco Polo de Mello Lopes, presidente Executivo do Instituto Aço Brasil será responsável por moderar o debate. Sergio Leite, conselheiro do Instituto Aço Brasil e diretor-presidente da Usiminas; Gustavo Werneck, conselheiro do Instituto Aço Brasil e diretor-presidente e CEO da Gerdau; Jefferson de Paula, conselheiro do Instituto Aço Brasil e CEO Aços Longos Latam e Mineração Brasil da ArcelorMittal; e Marcelo Chara, conselheiro do Instituto Aço Brasil e presidente executivo da Ternium serão os debatedores.