Estradas mineiras terão 598 novos radares de velocidade

As estradas mineiras terão 598 novos radares. A ordem de início para novos contratos dos equipamentos que serão instalados nas rodovias estaduais sob a responsabilidade do Estado foi entregue nessa terça-feira (14), pelo diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Robson Santana.

Com a conclusão da concorrência pública que teve como objetivo a instalação, operação e manutenção dos equipamentos novos e já existentes, o Departamento poderá ampliar o número de locais fiscalizados, passando dos atuais 467 para 1.065 pontos.

Neste primeiro momento, os trabalhos estão voltados para a continuidade do monitoramento dos locais onde já havia equipamentos e para a atualização e implementação de tecnologias previstas nos novos contratos.

PRAZOS

Nas próximas semanas, o DER-MG solicitará à empresa contratada a realização dos levantamentos necessários para instalação dos radares nos novos locais. Tão logo seja garantida a continuidade das ações, o Departamento passará a expandir os pontos, sendo que a entrada em operação dos novos radares só acontecerá, como de costume, após ampla divulgação dos locais, em modo educativo dias antes do início definitivo.

Robson Santana comemorou o incremento dos serviços oferecidos à população. “Com a ampliação dos contratos de fiscalização eletrônica de velocidade, além de inibirmos o desrespeito à lei em um número maior de rodovias, estamos contribuindo para o aumento da segurança viária nos trechos sob a responsabilidade do Estado. Os investimentos são de R$ 104 milhões para os primeiros 30 meses de contrato, que podem ser prorrogados por igual período”, completou o diretor-geral.