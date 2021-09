Evento marca o lançamento do WR Consórcio Nacional de Imóveis

A WR Construtora reuniu colaboradores, clientes e parceiros – incluindo a ilustre presença do evangelista Deive Leonardo – em um grande evento no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga (MG), para celebrar as conquistas alcançadas em 2021. A mais recente delas, o lançamento oficial do WR Consórcio Nacional de Imóveis.

Com um time de profissionais motivados e experientes, o WR Consórcio chega ao mercado para realizar o sonho de clientes em comprar um imóvel, quando muitas vezes não se tem o dinheiro da entrada, de maneira fácil e simplificada. Seja uma casa ou apartamento de qualquer construtora, uma sala comercial, um sítio ou uma casa na praia em qualquer parte do país, por exemplo.

O WR Consórcio já nasce pioneiro, ao ser o primeiro consórcio do Brasil para compra de imóvel ainda na planta, desde que seja um imóvel WR. Tudo de maneira segura, fiscalizada e autorizada pelo Banco Central do Brasil, com a comodidade de fazer todo o processo online, pelo site consorciowr.com.br.

“O WR Consórcio é uma das muitas bençãos que Deus vem derramando em nossas vidas, ao longo de 2021. Em meio a um ano de pandemia, junto com nossos valentes, mantivemos em dia todos os nossos cronogramas de obras, entregamos três novos prédios aos nossos clientes e ainda lançamos mais quatro empreendimentos, aos mercados do Vale do Aço, Governador Valadares e Caratinga. Essas conquistas são a marca da nossa credibilidade, que agora virou também consórcio”, comemora Wallace Barreto Simão, diretor executivo do Grupo WR.

DEIVE LEONARDO

O WR Consórcio Nacional de Imóveis já nasceu forte como o grupo e com o carisma do protagonista da campanha de lançamento, o evangelista Deive Leonardo. Autor de seis livros, possui o canal de pregação mais conhecido do mundo, com mais de 400 milhões visualizações nas mídias e 25 milhões de seguidores em todas as redes sociais.

No palco do Clube Morro do Pilar, ele encantou o público com a pregação Nova Estação, falando sobre desafios e transformações necessárias que devemos encarar na vida. “Eu acredito que o meu trabalho é como o de uma formiguinha no meio do deserto. Mas o que a gente fala é o que ajuda a mudar a vida das pessoas. O evangelho é poderoso, é uma boa notícia, que cabe em qualquer ambiente e é pra todos. Por isso, sinto-me tão honrado de estar aqui hoje e fazer parte deste momento tão especial”, agradece Deive Leonardo.