Vai até o dia 30 de outubro, em Belo Horizonte e Nova Lima, o maior evento sobre o Ecossistema de Mobilidade Elétrica do Brasil – o Ampère. Reunindo iniciativas de destaque dentro dos três pilares do selo de sustentabilidade ESG – Environmental, Social e Governance (Ambiental, Social e Governança) -, o encontro tem como objetivo impulsionar práticas sustentáveis aplicadas à vida cotidiana, com foco na redução da pegada de carbono na área de mobilidade urbana. O Ampère reunirá 56 expositores e mais de 30 palestrantes, em 3 salas de imersão e negócios, mais de 30 horas de palestras presenciais e online, 4 pistas de test-drive e mais de 20 atividades e atrações interativas. Representantes da Aperam South America e Aperam BioEnergia participam da programação debatendo a relação entre desenvolvimento sustentável e produção de aço, com foco nos aços elétricos.

Os aços elétricos têm excelentes propriedades magnéticas e promovem a economia de energia e a maior eficiência de equipamentos, como geradores, motores elétricos, reatores para sistemas de iluminação e compressores herméticos. Isso acontece pela adição de silício em sua composição, associada a um rígido controle em todas as etapas de produção. A Aperam South America, cuja planta industrial está localizada em Timóteo (MG), é a única produtora da América Latina de aços elétricos de grão orientado (GO) e super orientado (HGO) – usados em transformadores de força e distribuição -, e de grão não-orientado (GNO) – usado em motores elétricos, compressores, reatores para sistemas de iluminação e medidores de energia.

“Há décadas a Aperam produz aços elétricos para o mercado nacional e internacional e há mais de 10 anos trabalha no desenvolvimento focado no segmento de mobilidade elétrica, em nosso Centro de Pesquisas, e através de parcerias com grandes universidades brasileiras, como a USP e a UFMG”, destaca Rodrigo Villela, diretor Financeiro da Aperam South America e da Aperam BioEnergia. O modo como a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais e do Brasil, por meio da produção de aço, em especial os aços elétricos, será apresentado pelo executivo no painel “Desenvolvimento e Diversificação Econômica”, que acontece na abertura do Ampère, em 22 de outubro, às 18h15.

Já no dia 29 de outubro, às 17h15, Edimar Cardoso, diretor de Operações da Aperam BioEnergia, discute as diretrizes e as ações de sustentabilidade da empresa, especialmente na esfera ambiental, no painel “O que significa o E de ESG? Como trabalhar a sustentabilidade nas organizações e direcioná-las para a nova economia”. A Aperam BioEnergia, subsidiária da Aperam South America no Vale do Jequitinhonha (MG), é uma das maiores empresas do mundo na produção e comercialização de carvão vegetal, tecnologia, mudas e sementes, a partir de florestas renováveis de eucalipto certificadas pelo Forest Stewardship Council® (FSC®), que assegura que toda a madeira é produzida de forma ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável. “O carvão vegetal produzido pela Aperam BioEnergia é o combustível usado na fabricação de 100% do aço da Aperam South America, por isso os produtos recebem o nome de Aço Verde Aperam”, explica Edimar.

“O cultivo de florestas de eucalipto e a tecnologia patenteada de carbonização da madeira fazem com que a Aperam tenha uma das menores pegadas de carbono do setor, e estamos atuando fortemente para neutralizar a emissão de CO2 em nossa siderúrgica em Timóteo”, ressalta.

Todas as informações sobre o Ampère, além do link para inscrição nas atividades e experiências presenciais que acontecerão a partir de 27 de outubro, no Expominas (BH), podem ser acessadas pelo site https://eventoampere.com.br.