Exposição de Maquetes WR é a nova atração no Shopping Vale do Aço

Toda grande história começa com um grande sonho. E, na construção civil, ele passa a ser vislumbrado, de forma mais clara, a partir de um símbolo fascinante: a maquete. É por isso que a WR Construtora abre hoje (7), para a comunidade, a oportunidade de se encantar com muitos desses sonhos proporcionados para centenas de famílias em seus 15 anos de história, com o lançamento da Exposição de Maquetes WR, no Shopping Vale do Aço.

A mostra é gratuita, das 10h às 22h, e está instalada no 2° piso do mall, próximo ao cinema. São seis maquetes expostas, dos empreendimentos Vinhedo, L’Único, Noronha, Alta Vista, Lumière e Vista Ipanema. Além desses, a empresa conta ainda com a maquete do Iguaçu Nobre, exposta no 1° piso, em frente à WR Store.

Nesses ambientes, a interação com o modelo exposto ganha também a companhia da tecnologia. QR codes instalados nos descritivos de cada peça levam os visitantes, pelo celular, a assistirem aos vídeos sobre elas. Um convite para novas experiências entre o real e o virtual, entre a expectativa e a realidade.

“As maquetes materializam o nosso sonho de empreender. São representações dos empreendimentos lançados pela construtora, que encantam pela qualidade, pela riqueza de detalhes e, principalmente, pela fidelidade com as obras já entregues”, destaca Wallace Barreto Simão, diretor da WR Construtora.

ARQUITETURA EM MINIATURA

As maquetes estão presentes na história da humanidade desde a antiguidade em diversas civilizações, geralmente ligadas a instalações militares, castelos medievais e campos de batalha. Atualmente, são feitas com diversos materiais, como mdf de madeira, acrílico com pintura automotiva, plásticos e metais, com o auxílio de máquinas de corte a laser e até impressoras 3D.

Cópias fiéis de projetos de arquitetura, que, na Exposição de Maquetes WR, apresentam-se nas proporções de 1/43 e 1/50. Ou seja, significa que as miniaturas são 43 e 50 vezes menores que os prédios reais. “Por isso, são peças extremamente importantes para apresentação e divulgação dos empreendimentos em nossas Centrais de Vendas. É nesse contato que os clientes conseguem visualizar, com maior clareza, o volume do prédio, os detalhes da fachada, sua implantação e o entorno, facilitando na hora de escolher seu imóvel na planta”, completa Wallace.