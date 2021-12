Não são apenas as ruas do Centro de Coronel Fabriciano que recebem melhorias na infraestrutura. Nesta sexta-feira (10), o prefeito Marcos Vinicius anunciou mais um pacote de obras de pavimentação, desta vez contemplando seis ruas em cinco bairros. Os serviços começarão em breve e o recurso, de R$ 750 mil, já está em caixa do município.

Serão pavimentadas as ruas Amapá (Aparecida do Norte), Servidão (Silvio Pereira II), Amélia Fernandes (São Domingos), Maria de Lourdes de Jesus (Melo Viana), Ibaté e Taguá (Caladão). O projeto contempla também recomposição de meio-fios (sarjeta), adequação de redes pluviais com soluções de drenagem e sinalização de trânsito.

“Estamos felizes em assinar mais essa ordem de serviço. São ruas que careciam de infraestrutura e que agora serão pavimentadas, trazendo mais tranquilidade, segurança e conforto para a população”, resumiu o prefeito Dr. Marcos Vinicius durante a live semanal em suas páginas de redes sociais. A seleção das ruas levou em consideração critérios técnicos, incluindo o fluxo de veículos.

O investimento é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal, Domingos Sávio, com contrapartida do município. A empresa licitada é a Domínio Engenharia.

CENTRO E SERRA DOS COCAIS

Também estão em obras as ruas do Centro e a estrada da Serra dos Cocais, na zona rural de Fabriciano. Nesta sexta, parte da rua Dr. Querubino (trecho entre Pedro Nolasco até Praça do Banco do Brasil) foi asfaltada. A expectativa é liberar o trânsito no local neste final de semana. Na rua Moacir Birro, foi iniciada a retirada do piso intertravado (bloquetes) para compactação do solo e, depois, a aplicação da massa asfáltica.

Enquanto isso, os bloquetes retirados do Centro são assentados na estrada da Serra dos Cocais. A primeira parte da obra é realizada do trecho da comunidade de Cocais de Baixo, com recursos próprios do município e equipe da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos. A Prefeitura aguarda liberação de R$ 4 milhões para o projeto de revitalização completa da estrada.

Após o piso ser devidamente assentado, a estrada terá aproximadamente 3 quilômetros de calçamento.