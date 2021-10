Fabriciano celebra Dia do Idoso reforçando políticas em favor da melhor idade

A Prefeitura de Coronel Fabriciano celebra nesta sexta-feira (1º), o Dia do Idoso, data comemorada nacionalmente. A instituição Bem Viver (antigo Lar dos Idosos), que abriga atualmente 23 pessoas entre homens e mulheres, preparou uma programação com música, teatro de bonecos, brindes e brincadeiras. Além da instituição, o município oferece ao público idoso o VivaIdade, um espaço para lazer, recreação e trocas de experiências.

“O idoso é um jovem que deu certo. É a nossa ligação com o passado para nos fazer lembrar que precisamos respeitar e incluir essas pessoas no dia-a-dia”, afirma a secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho.

Mais que parabenizar pela data, Letícia Godinho convida a população a refletir sobre a importância do idoso, o papel dele na sociedade e as ações que cada um pode fazer para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos idosos.

A secretária lembra que a chegada da velhice traz junto sofrimentos físicos e mentais, o que exige apoio e solidariedade dos mais jovens. “As limitações físicas, a morte dos amigos, o afastamento dos familiares, são acontecimentos que impactam na vida dos idosos. É uma fase da vida em que as pessoas ficam mais dependentes e isso causa até desequilíbrio e sofrimento mental”, alerta Letícia.

É neste momento que o poder público e sociedade precisam agir, segundo Letícia. O acolhimento é o primeiro passo. Ouvir e entender as demandas dos idosos costuma ser primordial para que ele resgate sua autoestima e consiga viver melhor. Para auxiliar neste processo, o município age em duas frentes: Propiciando acolhimento por meio do Bem Viver e de ações da secretaria, por meio de campanhas de conscientização da sociedade.

“Estamos caminhando a passos largos para uma sociedade com maioria idosa. Por isso, temos que pensar urgente em políticas públicas eficazes. Além disso, precisamos entender o que queremos como cidadão idoso. Somos nós que vamos vivenciar este momento dentro de pouco tempo e o que queremos para nós deve ser o que queremos para os nossos idosos hoje”, afirma.

Letícia alerta para os sinais de risco e recomenda observar as rotinas do idoso e mudanças de comportamento. A depressão, segundo a secretária, é um sinal de risco. Outra preocupação de Letícia é com a violência sofrida pelos idosos. “A violência pode ser cometida por parentes, vizinhos ou cuidadores. O abuso financeiro é um tipo de violência contra o idoso e estopim para a depressão. Nós temos que combater isso”, diz.

Serviço:

Para frequentar o VivaIdade basta procurar o CRAS mais próximo de casa. Lá, são informadas as atividades, como natação, rodas de conversas, oficinas terapêuticas, com dia e hora e detalhes sobre a inscrição. Conheça as nossas instituições:

VIVAIDADE

Rua Rubens Siqueira Maia, 470. Telefone: 3406-7404

BEM VIVER (Instituição de Acolhimento)

Rua Quintino Alves, 93, Bairro Nazaré. Telefone: 3406-7406