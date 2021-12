A comunidade do Amaro Lanari e bairros vizinhos ganham mais um espaço multiuso para a prática de esportes, lazer e cultura. Na última sexta-feira (3), a Prefeitura de Coronel Fabriciano entregou a quadra poliesportiva José Leandro Vieira – Juca Violão, importante liderança comunitária e um dos pioneiros do bairro.

A quadra está instalada na Rua Recife, na área da Acodebal (Associação dos Moradores do Bairro Amaro Lanari), que se comprometeu em zelar pelo bom uso e conservação do novo equipamento público. A solenidade foi acompanhada pela comunidade local, parentes do homenageado, secretários municipais, vereadores, dentre eles Thiago Lucas e Ronilson Burrinho, ambos moradores do bairro Amaro Lanari.

“A gente já sonha com isso há bastante tempo. Lutamos muito e agora, graças à vontade política e à prefeitura, coroamos com esta obra que a comunidade vai poder desfrutar”, expressou o vice-presidente da Acodebal Wagner Freitas.

A quadra tem dimensões oficiais e é equipada com arquibancada, alambrado, vestiários feminino e masculino, iluminação de LED e acessibilidade. São 650 m² de área construída, num investimento total de cerca de R$ 233 mil.

“Gostaria de agradecer a todos: comunidade, o deputado Leonardo Monteiro e nosso prefeito Marcos Vinicius que estiveram à frente deste importante projeto. É um sonho de criança e hoje me sinto realizado”, disse o vereador Thiago Lucas. “Estou muito alegre de poder contribuir para realizar este sonho da comunidade”, concluiu o deputado Leonardo Monteiro durante a solenidade de inauguração.

R$ 1,5 MILHÃO EM INVESTIMENTOS

Na oportunidade, o prefeito Marcos Vinicius anunciou novos investimentos para o bairro. Já está assegurado R$ 1,5 milhão provenientes de emendas parlamentares para revitalização das praças e ciclovia do Amaro Lanari e serviços de drenagem.

“Estamos com uma parceria forte com a associação e hoje entregamos mais um espaço de lazer, saúde e cultura para o bairro. É uma quadra multifuncional, entregue dentro do cronograma. E em breve, mais obras importantes estarão em andamento no Amaro Lanari”, conclui. Hoje, no bairro, também está em andamento a reforma e adequação do prédio onde funcionava o CAPSi para abrigar a Unidade Básica de Saúde do Amaro Lanari.

MAIS OBRAS NO BAIRRO

A nova quadra é o segundo equipamento esportivo construído no Amaro Lanari pela gestão Novos Tempos. Em janeiro de 2020, a Prefeitura entregou a 1ª pista de Pump Track do Vale do Aço, num investimento de R$ 95 mil em recursos próprios do município. A pista contém obstáculos e asfalto especial para atender várias modalidades de esportes radicais sob rodas e foi construída na Avenida Brasília, numa área que já era usada pelos praticantes de esportes, porém em terra batida.