Teve início nesta quarta-feira (3), as obras de revitalização e pavimentação asfáltica das ruas do Centro de Coronel Fabriciano. A intervenção começou pela Rua Pedro Nolasco (Fase 1 – Etapa 1), no trecho entre a Câmara de Vereadores e o posto da Unidade de Atendimento Integrado (UAI). Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito na região central, sobretudo, nas imediações da rua em obras.

Os trabalhos no trecho têm o prazo estimado para 15 dias – ou seja, devem ser concluídos até o dia 13 de novembro.

Até esta data, não haverá trânsito de veículos no Calçadão e Rua Zacarias Roque e o sentido será invertido na Rua Pedro Nolasco (trecho do UAI até a Rua São Sebastião). O acesso ao estacionamento da Praça da Estação e o ponto de passageiros da Rodoviária será transferido para a Avenida Rubens Siqueira Maia. O trajeto do ônibus também será pela via, fazendo o contorno na ponte do Santa Terezinha/Santa Helena, seguindo pelas Ruas Armando Fajardo e José Cornélio.

“É uma obra de suma importância, aguardada há décadas pela população e empresariado. Todo o projeto foi pensado e será executado em quatro fases para gerar o menor impacto no trânsito e rotina dos moradores e comércio local das ruas beneficiadas. Os trechos concluídos serão liberados para então seguirmos para as demais fases”, explica o secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias.

R$ 2 MILHÕES EM INVESTIMENTO

Além da Rua Pedro Nolasco (FASE 1) serão contempladas as Ruas José Cornélio, Maria Matos e rotatória da Praça Louis Ensch, em frente ao Paço Municipal – totalizando 11 mil m² de pavimentação num investimento de R$ 2 milhões, garantidos via emenda parlamentar pelo deputado estadual, Celinho do Sinttrocel. Confira o informativo ao final da matéria.

A previsão é entregar as 3 vias asfaltadas até meados de dezembro, tornando um atrativo para o comércio da cidade no período que antecede o natal. O secretário de Obras, Fabrício Farias, esclarece ainda que, “dado o reajuste de insumos e mão de obra que ocorre no início do ano, a Prefeitura decidiu por realizar as obras de imediato para contemplar todo o projeto original e não deixar nenhum trecho de fora”.

FOMENTO A ECONOMIA

Também nesta quarta-feira, a equipe da Secretaria de Governança Estratégica da Qualidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade Econômica iniciou um trabalho de orientação junto ao comércio e população sobre as mudanças no trânsito durante a execução das obras.

“É uma demanda histórica, o pavimento do Centro é antigo, irregular tornando o trânsito lento. Portanto, ao melhorar o acesso, ajuda a fomentar o comércio e desenvolver a cidade”, contextualiza o gestor da pasta, Daniel Papa. “A obra em curso é o primeiro passo de um projeto ainda maior, de modernização do Centro da cidade, com atração de novas empresas e clientes”, conclui.

EXECUÇÃO DO PROJETO

A prefeitura também está na obra fazendo a sondagem das redes pluvial e de esgoto, O projeto contempla ainda reparos no sistema de drenagem, recuperação de meio-fios, construção de passagens elevadas, rampas de acesso para cadeirantes – onde precisar – e nova sinalização de trânsito. O atual pavimento de bloquete intertravado será reaproveitado em outros projetos de urbanização na cidade.

A empresa licitada para as obras é a KC Abreu Construtora.