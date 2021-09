Fabriciano investe R$ 1,6 milhão em melhorias nas escolas municipais

Vinte e cinco das 26 unidades de ensino da rede municipal de Educação de Coronel Fabriciano receberão melhorias, adequações e reformas. Ontem (31), o prefeito Marcos Vinicius assinou a ordem de serviço no investimento total de R$ 1,6 milhão. A fonte de recursos é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb), com contrapartida do município.

As obras começaram nesta quarta-feira (1º), pela Escola Municipal Maria da Conceição Ataíde, na Serra dos Cocais. Lá serão reformados os banheiros, galpão e telhado. As próximas unidades a receberem melhorias são: Escola Municipal Paulo Franklin, Santa Cruz; Núcleo Ivano Bessa (Tempo Integral), Santa Inês; Escola Municipal Maria da Penha Lima e CMEI Serra Azul no Morada do Vale.

As demais escolas e CMEIs passarão por reparos ao longo deste ano, conforme programação. Apenas o novo CMEI Dom Lelis Lara, cujo prédio novo foi entregue à comunidade esta semana, não está contemplada no pacote de reformas.

O prefeito Marcos Vinicius destaca que a iniciativa visa garantir um ambiente adequado, confortável e seguro para os alunos. “A Educação é prioridade da gestão, desde o nosso primeiro mandato, em 2017. E os investimentos passam também pelas melhorias na infraestrutura das escolas e CMEIs, que impactam diretamente na vida dos alunos e também dos servidores”, pontua.

O secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias, explica que, seguindo uma determinação do prefeito, as equipes da pasta visitaram todas as escolas e CMEIs para identificar as necessidades de cada local. “O recurso será usado para fazer desde pinturas e pequenos reparos à troca de telhados, pisos e obras de alvenaria para adequar e ampliar o espaço, conforme o caso. A nossa expectativa é concluir as melhorias até o final deste ano”, detalha.

Já o secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, lembra que, periodicamente, o governo realiza manutenção e reparos nas unidades educacionais. “No ano passado, aproveitamos o período sem aulas presenciais, para realizar reformas e obras. Agora, com este novo recurso, vamos contemplar todas as escolas e atender mais necessidades de melhorias”, conclui.

A empresa responsável pela execução das obras é Andrade Engenharia EIRELI, vencedora da licitação por menor preço. O prazo para realização do contrato é de 365 dias, mas a expectativa é concluir as melhorias e reparos até o final deste ano.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

O sistema de ensino de Coronel Fabriciano é considerado referência Estadual e até nacional. Atualmente, a rede municipal de Educação conta com 26 unidades, que ofertam maternal, educação infantil, ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). São cerca de 9 mil alunos matriculados. Desde 2018, a atual administração oferta também uniformes completos, materiais escolares, alimentação nutritiva e adequada à faixa etária; sistema Aprende Brasil para crianças do 1º e 2º período, equipe pedagógica, espaços e mobiliários preparados para o desenvolvimento integral do aluno.