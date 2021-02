Fabriciano lança “Adote uma Praça”

Com quase 50 espaços de convivência espalhados por toda a cidade, a Prefeitura de Coronel Fabriciano lança o projeto “Adote uma Praça”. A iniciativa visa fortalecer parcerias com população, empresas e entidades para revitalizar e manter os espaços públicos do município. No total, 41 praças poderão ser adotadas; mas também podem ser cuidados canteiros, quadras e áreas de práticas esportivas abertas ao público.

As inscrições já estão abertas por meio de edital de chamamento público (Edital 002/2021 disponível na página da Prefeitura (www.fabriciano.mg.gov.br). Tanto a pessoa física (cidadão, grupo de amigos, vizinhos) quanto jurídica (empresas e entidades) interessada em cuidar de um espaço público deve enviar uma proposta detalhando melhorias, uso e manutenção do espaço num período de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses (5 anos).

A proposta de trabalho será avaliada por uma equipe técnica e deve estar de acordo com os termos do edital, critérios e legislações urbanísticas em vigor no município. As propostas serão recebidas até 10 de março de 2021.

Quem adotar o espaço assumirá a responsabilidade e custeio por melhorias propostas no projeto, tais como pequenas melhorias, pintura, manutenção de bancos, serviços de jardinagem etc. Já a Prefeitura, continuará responsável pela vigilância, iluminação pública, água e mudas para o paisagismo no local. O “benfeitor” poderá divulgar a sua marca através de uma placa luminosa exclusiva, desenvolvida especialmente para o projeto a ser fixada em um ponto estratégico do local adotado.

O vice-prefeito da cidade, Sadi Lucca, destaca que o “Adote uma Praça” também é a oportunidade de empresários melhorarem os espaços ao entorno de seus comércios. “Manter a área externa a uma empresa, bonita e conservada, atrai o olhar do consumidor, traz retorno financeiro e mostra a preocupação da empresa com um bem comum da nossa cidade”, explica Lucca, que também é empresário e cuida há anos do canteiro em frente ao seu negócio, no Santo Elói.

DÉFICIT DE ÁREA VERDE

Em Coronel Fabriciano, apesar da quantidade de praças existentes, ainda há um déficit de áreas verdes. A ideia do projeto é ampliar e melhorar as condições dos espaços públicos (praças, quadras, áreas destinadas à prática de esportes, canteiros) da cidade, promovendo assim o bem estar da população.

Para o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Homero Quinete, o projeto trará somente benefícios aos munícipes. “A revitalização e o embelezamento das praças irá trazer a população de volta a estes locais de recreação, estimulando a sua conservação juntamente a Prefeitura, que ainda economiza o dinheiro público, dividindo a responsabilidade de conservação destes ambientes de uso comum”, finaliza.

Mais informações sobre o projeto poderão ser obtidas pelos telefones (31) 3842-2543 e 3846-7739. Os envelopes contendo Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação serão recebidos na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Boa Vista, nº 113, 3º andar – Edifício José Vivi, antigo Hotel Sucupira – Centro – Coronel Fabriciano/MG, na data do dia 08 de fevereiro a 10 de março de 2021, no horário de 12h às 18h.