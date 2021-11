Entre os dias 12 e 15 de novembro (de sexta à próxima segunda-feira), Coronel Fabriciano sedia o 1º Congresso Internacional do Programa Mexa-se. O evento, que tem inscrição gratuita, vai trazer à cidade pesquisadores, autoridades, representantes de órgãos públicos, entidades de classe e instituições de ensino do Brasil e do mundo num amplo debate sobre atividade física e saúde como políticas públicas.

Durante os quatro dias, estão previstas oficinas, cursos, palestras, mesas redondas e muita troca de experiência e conhecimento entre os presentes. Pelo menos 600 pessoas já se inscreveram para participar presencialmente das atividades, que acontecerão em três pontos da cidade: auditório da Prefeitura, no Centro; salão de Eventos do Hotel Metropolitano, no Santa Helena e Campus I do Unileste-MG, no Caladinho.

Ainda há vagas em aberto para algumas atividades presenciais. A inscrição é realizada pelo site do evento www.congressomexase.com.br. Toda a programação também será transmitida online e ao vivo pelo canal do youtube da Prefeitura de Fabriciano e redes sociais do Mexa-se Fabriciano. Para a modalidade virtual, o congresso recebeu inscrições de participantes de Moçambique, Holanda, Estados Unidos e Portugal.

O encontro é realizado pelo Programa Mexa-se Brasil, presente em 14 cidades – incluindo Fabriciano – em parceria com a Prefeitura de Coronel Fabriciano. O evento tem o apoio do governo federal, por meio dos Ministérios de Cidadania e Especial de Esportes, do Conselho Regional de Educação Física (Cref) – 6ª Região e Associação Mineira dos Municípios.

Também são parceiras da iniciativa, instituições de ensino superior brasileiras como Unileste-MG, Unimontes-MG, Universidades Federais do Piauí (UFPI) e dos Vales do Jequitinhonha e Mucurí (UFVJM) e de internacionais como American College of Sport Medicine e Associate Laboratore Portugal (INESCTES).

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

O Congresso Internacional do Mexa-se tem como públicos-alvo profissionais, professores e estudantes que atuam em áreas de educação física, saúde, assistência social e afins, gestores públicos do Vale do Aço e interessados. O tema principal é “Atividades Fiscas como base nas políticas públicas em esporte, saúde, educação e serviço social”. Mas a programação vai desmembrar o assunto central nas mais diversas vertentes, como explica o professor Jaime Toletino, doutor em Educação Física e fundador do programa Mexa-se Brasil.

“Estamos trazendo grandes nomes, profissionais e pesquisadores que são referências nas suas áreas de atuação, para promover uma troca rica com o que há de mais atual em atividades físicas e saúde. É uma excelente oportunidade para quem atua na área e interessa por atividades físicas e saúde se atualizar e trocar experiências”, resume Tolentino, organizador do evento.

A programação completa com os palestrantes está disponível também no site www.congressomexase.com.br

ENCONTRO REGIONAL CREF-MG/CONFEF

Na sexta-feira, 12/11, acontecerá o Encontro do Conselho Regional de Educação Física (CREF6-MG) da macrorregião do Vale do Aço, em parceria com o Conselho Nacional de Educação Física. O evento acontecerá no auditório Maria Angélica Nunes, no prédio da Prefeitura de Fabriciano, a partir das 9h, e integra a programação do Congresso Mexa-se.

Com o tema “Saúde, prevenção e qualidade de vida”, o evento visa reunir profissionais, professores e estudante de Educação Física para debater o exercício da função, em suas diversas áreas, visando sempre à promoção da saúde e bem estar.

O encontro terá a participação do professor Dr. Cláudio Augusto Boschi, presidente do CONFEF; Carolina Guimarães Marra Nascimento, diretoria de Promoção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG); Dalila Tusset, coordenadora do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde; e Dr. Rita de Cássia Meira Dias, especialista em clínica médica, medicina de família e comunidade e em nutrologia.

CONHECIMENTO PARA O BEM

Além de discutir a promoção da saúde e bem estar por meio das atividades físicas, o Congresso Internacional do Mexa-se, em Fabriciano, abraça também causas sociais. A inscrição do Congresso é gratuita, mas para quem for participar presencialmente das atividades é solicitado a doação de seis litros de leite longa vida, a serem entregues no ato credenciamento. A doação será destinada para instituições e famílias acompanhadas pela Assistência Social no município.

Outra ação social importante é a parceria com a ONG Fio de Luz, que confecciona e faz a doação de perucas para mulheres em tratamento oncológico. Durante o Congresso, a ONG estará com um estande divulgando o seu trabalho e captando doadores de cabelos. Na ocasião também será feita a doação de 100 perucas para pacientes em tratamento em Coronel Fabriciano.