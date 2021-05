Fabriciano reorganiza serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Coronel Fabriciano deu início à reorganização do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes do município. Uma nova prestadora do serviço foi habilitada por meio de chamamento público e já assinou contrato. Trata-se da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), que iniciará as atividades em 1º de agosto. Anteriormente o serviço era prestado pela Funcelfa.

O novo credenciamento foi aberto a todos interessados e o principal critério foi escolher a entidade mais preparada para assumir o acolhimento em dois locais distintos, com capacidade para 20 acolhidos em cada. Dessa forma, Coronel Fabriciano terá a partir de agora duas casas de acolhimento, com um modelo mais próximo possível do residencial. No edital, está prevista a formação continuada dos profissionais, como plano de redução de danos para os acolhidos.

A secretária de Governança Social, Letícia Godinho, informa que a “divisão dos atendidos em dois locais distintos visa dar individualidade aos acolhidos, garantindo-lhes todos os direitos previstos, como alimentação de qualidade, convivência familiar e comunitária e autonomia”. “Para nós, a atenção com as entidades de alta complexidade é fundamental, assim como foi reorganizado o serviço de acolhimento para idosos, agora a prioridade é garantir mais qualidade para crianças e adolescentes”, completa Letícia Godinho.

Todo o processo de reorganização está sendo monitorado por uma Comissão de Transição composta por servidores efetivos, Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

PROCESSO SELETIVO

Sob autorização da Secretaria de Governança de Assistência Social, a ADRA lançou nesta semana processo seletivo para contratação dos profissionais necessários para a prestação dos serviços. São vagas para profissionais de nível superior e nível técnico:

Coordenador (Nível superior – 1 vaga)

Salário: R$ 3.080,00

Assistente social (Nível superior – 2 vagas)

Salário: R$ 2.200,00

30 horas semanais

Psicólogo (Nível superior – 3 vagas)

Salário: R$ 2.200,00

30 horas semanais

Cuidador Social (Nível médio – 4 vagas)

Salário: R$ 1.200,00

Turno: 12h X 36h

Cozinheira (Nível fundamental)

Salário: R$ 1.200,00

Turno: 12h X 36h

Auxiliar de serviços gerais (Nível fundamental)

Salário: R$ 1.183,00

Turno: 12h X 36h

Interessados devem enviar currículo para o e-mail: adra.coronelfabriciano@gmail.com e colocar o nome da vaga no assunto. O recebimento de currículos encerra-se dia 7 de maio.