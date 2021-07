Fabriciano vai sortear mais 260 moradias no programa Fabri Meu Lar

Mais 260 famílias fabricianenses terão oportunidade de realizar o sonho da casa própria. No próximo dia 30 de julho (sexta-feira), a Prefeitura de Coronel Fabriciano promove novo sorteio público de moradias no Residencial Buritis, no bairro São Vicente. O evento, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, acontecerá na Praça da Estação, no Centro, a partir das 17h. O sorteio também será transmitido ao vivo pelas redes sociais oficiais da prefeitura.

Estão aptas a participar do sorteio, pessoas inscritas e habilitadas no cadastro do Fabri Meu Lar, realizado entre os dias 24 de maio e 9 de julho de 2021, pela Secretaria Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação. No total, cerca de 3,2 mil pessoas fizeram a inscrição ou atualizaram o cadastro . O programa habitacional de Fabriciano segue critérios definidos pelo Governo Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida/FAR e Caixa Econômica Federal.

As 260 moradias que serão sorteadas no dia 30/7, integram um total de 500, em fase final de obras no Residencial Buritis, no São Vicente. Os apartamentos seguem o mesmo padrão dos 288 apartamentos no Residencial Retiro Contente I, no Contente, entregues pela Prefeitura em maio deste ano. Com o terceiro e último sorteio público, a Prefeitura concluirá, em breve, a entrega de 788 moradias para atender a população da faixa 1 – com renda familiar de até R$ 1,8 mil mensais.

“Quando assumimos a gestão, em 2017, identificamos um grande déficit habitacional com centenas de famílias há mais de 20 anos de aluguel social e outras tantas, em área de risco. O programa Fabri, Meu Lar é resultado de muito esforço, planejamento e vontade política para corrigir a falta de investimentos em programas habitacionais das administrações petistas e garantir moradia digna para quem mais precisa”, recorda o prefeito Marcos Vinicius. “E a população já sabe da seriedade e comprometimento do nosso governo, que entrega obras e cumpri o prometido”, conclui o prefeito.

PRÓXIMAS ETAPAS

O secretário de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, Douglas Prado, reforça que o sorteio é uma etapa para garantir a entrega das moradias às famílias. “O candidato sorteado terá um prazo para apresentar a documentação junto a prefeitura, comprovando os dados informados na inscrição. Em seguida, a documentação segue para a Caixa Econômica para análise e, posteriormente, assinatura do contrato de mutuário”, antecipa.

Os parâmetros de seleção estabelecem prioridade para famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; que façam parte pessoa idosa, com deficiência ou com a mulher como a responsável pelo grupo familiar.

Todo o processo está sendo acompanhado por representantes da Gerência de Habitação da Prefeitura, sociedade civil organizada, Conselho Municipal das Cidades (Concidade), Caixa Econômica e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

MORAR COM DIGNIDADE

As unidades habitacionais que estão sendo entregues pela Prefeitura de Fabriciano têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e ligação de água individual. Os condomínios – Residencial Contente I e Residencial Buritis – contam com infraestrutura completa como: redes de água e esgoto, estacionamento, vias pavimentadas, iluminação em LED, guarita, área social, parquinho, equipamentos de ginástica e quadra poliesportiva.