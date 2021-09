Farmácia Verde de Ipatinga é reaberta para visitação

Com melhores números relativos à pandemia de Covid-19 na cidade, a Farmácia Verde, centro de fitoterapia mantido pela Prefeitura de Ipatinga nas dependências do Viveiro Municipal, recebeu nessa terça-feira (14) a visita de um grupo de idosos do Programa POEPS, voltado para atividades educativas desenvolvidas por profissionais de saúde que visam estimular a qualidade de vida e hábitos saudáveis, prevendo a promoção e prevenção de doenças.

Este grupo é formado por idosos que participam de atividades com uma educadora física do Departamento da Atenção Básica (DAB) todas as terças e quintas-feiras, na Unidade de Saúde do Iguaçu. A professora conduziu os participantes ao espaço para observar o cultivo de plantas medicinais e ter mais informações acerca de sua utilização. Durante a visita, eles tiveram a oportunidade de fazer degustação de chás e, ao deixarem o local, se mostraram satisfeitos com a atitude do governo municipal.

A farmacêutica da Farmácia Verde, Domitila Gonçalves, palestrou aos visitantes, que puderam aprender um pouco sobre propriedades das plantas medicinais, contraindicações, utilização correta e identificação das espécies.

“A utilização de plantas medicinais é uma prática comum. Mas o uso indevido pode causar reações adversas, como qualquer outro medicamento. Daí a importância das orientações para alertar as pessoas a usarem a fitoterapia em benefício da saúde e sempre com acompanhamento profissional”, esclarece a farmacêutica.

FARMÁCIA VERDE

Mantida pela Prefeitura de Ipatinga, a Farmácia Verde existe há 26 anos na cidade e é considerada exemplo para iniciativas similares em todo o país.

Serviço:

A Farmácia Verde fica localizada na rua Argemiro de Melo, 525 – Jardim Panorama, anexa ao Viveiro Municipal.

Fornecimento de plantas medicinais In natura de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h.

Telefone de contato: (31) 3829-8526