Feira Coisas de Mãe acontece neste sábado em Timóteo

Os frequentadores da Praça 1º de Maio (Praça do Coreto), no Centro Norte de Timóteo, têm um motivo a mais para marcar presença na tarde deste sábado (2) nesse que é um dos principais cartões postais da cidade.

Entre 16h e 22h, o projeto “Coisas de Mães” estará com uma feira que reunirá cerca de 30 expositoras com artesanato, produção gastronômica, peças de crochê, amugurumi e muito mais. Também está programada uma ação das equipes de Saúde do Município sobre o Outubro Rosa, aula de zumba e música ao vivo.

A feira “Coisas de Mãe”, como está sendo chamada a iniciativa, conta com as parcerias do Lions Clube de Acesita e da Prefeitura de Timóteo, por meio da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. De acordo com Letícia de Paula Morais, vice-presidente do projeto “Coisas de Mãe” e uma das organizadoras da feira, o objetivo da proposta é valorizar o trabalho das mães empreendedoras do Vale do Aço e ao mesmo tempo estimular a geração de emprego e renda dessas mulheres.

Letícia conta que o projeto começou as suas atividades em dezembro de 2019, entretanto em virtude da pandemia a realização de feiras teve que ser suspensa em respeito às normas sanitárias. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redução dos casos, a entidade resolveu retornar com as feiras. “Essa retomada vai ser mais uma oportunidade de apresentar de forma presencial o nosso trabalho para a sociedade”, disse Letícia Morais.

O período de pandemia, no entanto, não suspendeu totalmente as atividades, cujas integrantes passaram a se comunicar por meio de um grupo de Whatsapp criado especificamente para a troca de informações, realização de treinamentos e palestras, entre outras ações. Embora o projeto tenha começado em Timóteo, a entidade aos poucos está ampliando a sua atuação para outras cidades da região. “A feira de empreendedoras Coisas de Mãe é uma vitrine para dar visibilidade aos trabalhos, gerar renda e fazer com que o dinheiro circule na economia local”, pontuou Letícia.

Serviço:

Feira Coisas de Mãe

Dia: 2 de Outubro

Hora: 16h às 22h

Local: Praça 1º de Maio (Praça do Coreto)